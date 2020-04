Bruce Springsteen y la espera de los días soleados

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #95. EMISIÓN 19/04/2020

ARTISTA: BRUCE SPRINGSTEEN

CANCIÓN: WAITING ON A SUNNY DAY

AÑO: 2002

HISTORIA: ATENTADOS CONTRA LAS TORRES GEMELAS

VIDEO: WAITING FOR A SUNNY DAY - BRUCE SPRINGSTEEN

Seguimos con esta persistente epidemia de coronavirus. Encaramos ya la sexta semana de confinamiento y todo parece indicar que esto va para largo. La enfermedad no remite a la velocidad que quisiéramos, aún hay contagios, enfermos y muertos en todos los países del mundo ya y la ciencia tardará en encontrar la vacuna y la cura. Hay que prepararse para tiempos duros. La economía sufrirá, mucha gente lo va a pasar mal y todo es muy oscuro y triste. Cunde un estado de desánimo. En LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN vamos a coger fuerzas para superarlo y vamos a buscar un auténtico líder que nos saque del atolladero y nos lleve adelante. Uno de verdad. Eso va a ser fácil de encontrar. Se llama Bruce Springsteen y es el dueño del rock’n’roll.

Hace casi 20 años Estados Unidos sufrió un ataque brutal de terrorismo islámico: los atentados de las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001. El país se sumió en un estado de shock similar al que vivimos hoy. Aquel ataque produjo muertes, inseguridad, miedo, frustración, ira, rabia y un montón más de sensaciones negativas. En las semanas siguientes a aquellos ataques que mataron a 3.000 personas en el país, el mundo se sumió en un estado de catarsis parecido al actual. Se encendió una ola de patriotismo furioso que daba un poco de miedo también. Se tramaron venganzas, y se ejecutaron, después y por desgracia, en guerras en Irak y Afganistán. Pero lo que a aquella gente le importó más y lo que traemos hoy aquí era cómo salir de aquel hoyo emocional y psicológico en el que se sumió un país entero como Estados Unidos y una ciudad como Nueva York, que se creía invencible e imbatible y que no estaba preparada para sufrir un ataque como ese. Lo mismo que nos está pasando hoy día a nosotros en España.

Bruce Springsteen no es de la rica y ostentosa Nueva York sino de la pobre y oscura New Jersey. Eso da un poco igual porque a esas alturas Bruce era ya un poco como el padre espiritual de todos los americanos. Tanto que, paseando un día de finales de 2001 por la calle, un desconocido se acercó y le dijo: “We need you”. Te necesitamos. Y se largó de allí. Bruce se quedó pensando y aceptó la llamada. Se dio cuenta de que la gente esperaba de él que hiciera algo útil y se puso a escribir canciones reuniendo por primera vez en 18 años a su célebre E Street Band para grabar un nuevo disco. El álbum se llamaría “The Rising”, el levantamiento, y funcionó como un resorte para levantar la moral de los fans y del pueblo norteamericano. Todas las canciones del disco tenían que ver con los atentados de una manera indirecta y, sobre todo, con el dolor y con la superación de aquel trauma. Pero Bruce no apelaba ni al odio ni a la revancha ni a un patriotismo barato y testicular de banderas y gritos: simplemente había que no permitir ser machacados, conseguir levantarse del suelo, y caminar otra vez hacia la supervivencia, la felicidad y el éxito. Ni una palabra para el enemigo. Esa era la filosofía. Había en las letras tanta ternura como fuerza y estaban escritas siempre desde el punto de vista de las víctimas sin atacar a nadie. Destacaban “My city of ruins”, la propia “The Rising” y la que traemos hoy al programa: “Waiting for a sunny day”. La historia de una viuda que ha perdido a su marido en los atentados, que tiene que reponerse como sea, que tiene que pasar el duelo y que para ello recurre a esa metáfora de esperar un día soleado mientras ella se siente como un camión de helados en una calle sin gente.

Así estamos nosotros: esperando que el sol salga otra vez y que se vaya ya toda esta tristeza y estos nubarrones y que vengan de nuevo los días prósperos y felices. El gran artista que es Springsteen supo convertir la melancolía y el dolor en esperanza y alegría con las canciones impecables de “The Rising”, que por supuesto se llevaron un puñado de Grammys ese año. Ojalá tuviéramos en España un artista que lograra concitar todo eso y supiera levantar el ánimo de un pueblo entero como Bruce lo consiguió con América en el 2002. Hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, Bruce Springsteen y “Waiting on a sunny day”