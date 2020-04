Fitch revisa les perspectives de les principals entitats financeres per la crisi del coronavirus

L'agència de qualificació Fitch ha revisat les perspectives dels tres principals grups bancaris del país (Andbank, Crèdit Andorrà i Morabanc) davant la crisi del coronavirus, posant de relleu la seva forta solvència i solidesa per superar-la, superior a la de la crisi financera del 2011.

En la nota emesa ahir per l'agència internacional, considera que malgrat que l'impacte del brot de la Covid-19 sobre el PIB andorrà "és incert" i que dependrà de la durada de les mesures de confinament i dels efectes que a llarg termini tingui l'aturada de l'activitat econòmica per frenar la pandèmia, Fitch "espera un deteriorament significatiu del PIB del país". Segons l'agència de rating, la gran dependència de l'economia andorrana del turisme i del sector financer i de les relacions comercials d'Espanya i França, molt afectats també per la crisi del coronavirus, perjudiquen les perspectives del país que situaria en "negativa estable".

Davant aquestes circumstàncies, Fitch ha revisat les perspectives dels principals grups bancaris del país.

Així, per a Andbank manté el rating en BBB amb 'Outlook' revisat a negatiu des d'estable. Destaca que té la capacitat de superar la crisi de la Covid-19 mantenint les qualificacions intactes per la diversificació dels ingressos i l’alta qualitat dels seus actius sota gestió. La ràtio de morositat ha davallat fins al 2,9% i la provisió de reserves sobre préstecs dubtosos és del 103%, per la qual cosa conclou que és l’entitat més ben posicionada. Andbank va tancar l’exercici passat amb un volum d’actius sota gestió de gairebé 24.000 milions d’euros, un 9,6% més, i uns beneficis superiors al 28 milions.

Fitch també manté el rating de Morabanc en BBB- i baixa de BBB a BBB- el de Crèdit Andorrà. Sobre el primer, destaca que ha mantingut el ràting per la fortalesa de l’entitat, la seva capitalització i la bona rendibilitat segons l’avaluació de l’agència. Fitch destaca la flexibilitat financera de Morabanc, que li permetria suportar amb garanties els efectes de la crisi de la Covid-19. MoraBanc va tancar l’exercici 2019 amb resultats creixents per tercer any consecutiu. El benefici va augmentar un 4,5% fins als 25,14 milions d’euros, i els recursos gestionats van arribar als 7.514 milions d’euros, un 15% més que l’any anterior.

Finalment, sobre Crèdit Andorrà, posa de relleu la capacitat de generar beneficis i la presència internacional. Posa en valor l’exposició de l’activitat creditícia del banc a Andorra i, en definitiva, a les persones i empreses del país a les quals ha donat suport financer (a tancament del 2019 la inversió en crèdits era de 1.843 milions d’euros) i destaca que és l'entitat que "més suport ha insuflat a Govern, persones i negocis".

Malgrat la incertesa que genera la crisi del coronavirus en l'economia del país, Fitch destaca el paper de l'Estat per fer-hi front. També considera que el sector bancari andorrà és més resistent ara que al principi la crisi anterior al país el 2011-2014, tot destacant la seva aliniació als estàndards financers internacionals i a la regulació i transparència fiscal, reduint els riscos pel govern. També destaca que l'adopció de normatives de Basilea III, introduides al 2019, així com la comptabilitat IFRS, el 2018, suposen una millor cobertura del risc i una millor capitalització dels bancs andorrans.

Valoració de les entitats bancàries

Crèdit Andorrà ha valorat la nota de Fitch com "una qualificació que reflecteix la resiliència del Banc en la generació de beneficis i la capacitat de fer front a l'actual entorn operatiu del país".

Xavier Cornella, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, ha expressat que "la qualificació de Fitch posa de manifest els reptes que hem d’afrontar en l’actual situació generada per la COVID-19, especialment per la posició de lideratge del Banc en l’àmbit creditici al país. Un repte que afrontem amb la màxima confiança en el país, en les institucions i en la seva gent, amb determinació i des d’una posició de lideratge i de fortalesa gràcies als fonaments del Banc i a la seva gestió".

De la seva banda, el president de MoraBanc Pedro González Grau, considera que "el manteniment del ràting en un moment com l’actual és una excel·lent notícia i estem en bona situació per superar la crisi gràcies a les nostres forces que ens diferencien com la solvència, el creixement recurrent, la morositat baixa i la capacitat d’inversió".

El director general de MoraBanc, Lluís Alsina, està satisfet de la qualificació de Fitch i destaca "la bona trajectòria del banc en els darrers anys. Hem crescut i enfortit el nostre balanç i això ens ajuda a afrontar l’impacte de la COVID-19, una situació que recull Fitch en el seu informe i que posa en valor la feina de tot l’equip".