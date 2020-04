Diario de pandemia, miércoles 22 de abril

Alzheimer, cerrado el centro de día

Este encierro por la pandemia y el estado de alarma da para mucho que hablar y que contar. El virus lo ha removido todo, lo ha cambiado todo de sitio, le ha dado la vuelta al calcetín y en medio del desbarajuste originado los de siempre, la gente. Esos que nunca esperábamos vernos ante una situación así, los que pensábamos que estas eran cosas que solo salían en la películas.

Algunas de esas gentes son enfermos de Alzheimer, sus familiares, sus cuidadores, esos que los recibían al bajarse de la furgoneta en el Centro de Día al que acudían cada mañana, el mismo que ahora, en su frágil memoria, echan tanto de menos.

Hoy hemos hablado con la presidenta de la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA), Isabel Arana y la trabajadora social de la entidad Ana Belén Avileo. "No hay más remedio, tienen que estar en casa. Pero los trabajadores nuestros están atentos a ellos", nos cuenta Isabel. Son en total 63 enfermos y 20 los profesionales que prestan sus servicios en la entidad, Sobre los usuarios nos cuenta que "ellos han cambiado el ritmo, igual que nosotros".

Ana Belén, por su parte contaba que durante estas cinco semanas han tenido que adaptarse a unas circunstancias que nunca imaginaban, "ofrecemos un seguimiento a todos los enfermos. Hay un control periódico y tenemos vías de contacto para cualquier necesidad que puedan tener". Lo que más les ha preocupado ha sido como se podían adaptar a las circunstancias de cada uno y aportaba un dato, "en excepciones con una prescripción médica los enfermos pueden salir unos 30 minutos por su patología y su estado de ansiedad. De este tipo de asuntos se les va informando".

El abastecimiento de las farmacias

Conseguir mascarillas sigue siendo un problema. Hoy hemos llamado a Javier Hernández, farmacéutico de la C/ Colón. Nos contaba que al inicio de la crisis, antes ya de que se decretase el estado de alarma "nos quedamos sin mascarillas, y luego se dispararon los precios, yo no podía comparar a unos precios tan desorbitados".

Ahora la situación es que "las autoridades han establecido un precio y podremos, en teoría, intentar comprar para suministrar a la gente la mascarilla quirúrgica, que es la que se ha autorizado. Mascarillas hay muchas, pero esta es para la que nos han establecido las autoridades el precio. A ver si me mandan algo para esta tarde". Javier piensa que con estas mascarillas "menos es nada".

Durante semanas la farmacia no ha contado con gel de manos "porque los precios que me pedían eran desorbitados. Opté por mantener la seriedad en los precios y en las ofertas. Me lo han llegado a ofrecer al doble de lo que yo lo vendía al público". Nuestro farmacéutico nos recomienda "tranquilidad y paciencia, porque no nos queda otra".

José Emilio Vera, actor confinado

José Emilio es actor, de La Línea de la Concepción, y hace años decidió, como tantos otros, marchar a Madrid a probar suerte, a aprender, estudiar y labrarse un futuro en el oficio para el que, él sabe, ha nacido. Hoy le hemos llamado a su casa donde permanece encerrado víctima del estado de alarma, "con las ventanas abiertas porque si no esto no hay quién lo aguante".

A José Emilio esto le ha pillado cuando tenía trabajo en un par de obras y comenzaba a grabar en la serie "Amar es para siempre". Vera nos cuenta que "de pronto me dio un golpe de realidad y me quedé parado". No se queja de su suerte, "la verdad es que tengo suerte que de vez en cuando me salgan cosas aunque sean participaciones pequeñas en alguna serie".

José Emilio está solo en casa, "es como todo, tengo días y días. Unos se me pasan volando y otros abro la nevera y miro si tengo que ir al Mercadona. Tengo cuarenta cosas para hacer pero a veces no te apetece hacer ninguna". Sobre la situación económica también se encuentra preocupado "me ha pillado esto entre contratos con lo que ahora no tengo derecho a ningún tipo de prestación, así que los ahorros te los vas comiendo. Es una situación delicada".

La Llamada: Pepe Ramírez

A Pepe lo he conocido en dos facetas muy diferentes, por un lado trabajando en Cáritas y por otro en su caseta de la Guarnición, en la feria Real de Algeciras, porque Pepe pasó hace tiempo a la reserva, como tantos otros militares, y en aquella caseta siempre hubo buen ambiente y nunca faltó una copa de Tío Pepe. "Los viernes de Farolillos eran únicos".

Pero Pepe, como todos, está confinado en su domicilio desde que comenzó esta puñetera crisis del Covid 19 y no sale para nada. "Me he acostumbrado a ver a mis nietas por videoconferencia". Pepe ha recordado que hizo unos cursillos de Cristiandad y comenzó en su parroquia a trabajar en Cáritas, "ahora mis hijos no me permiten salir. Gracias a Dios mi hija vive aquí al lado y está siempre pendiente de nosotros".

Cuando le pregunto que es lo que echa de menos me dice seguro que "además de a mi familia echo de menos el comedor.", se produce un silencio y se escucha, si se puede escuchar, como se le saltan las lágrimas a nuestro invitado, y es que el comedor social marca mucho, se ven y se conocen muchas tragedias que terminan marcándote. Pepe espera que el próximo año, aunque no será en la Guarnición, nos podamos tomar media de Tío Pepe en la Novia del Sol de la que se ha hecho socio, "una caseta muy familiar y muy entrañable".