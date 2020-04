El Ayuntamiento reducirá los costes fijos de autónomos, pymes y comerciantes por el COVID-19

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón junto con la vicealcaldesa Noelia Arroyo han comparecido este viernes 24 de abril, para dar cuenta de las medidas económicas que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Cartagena y de cómo está funcionando el operativo social puesto en marcha el 26 de marzo en el municipio.

Ana Belén Castejón ha ido enumerando las acciones que el Ayuntamiento de Cartagena tiene previsto poner en marcha para ayudar, dentro de las competencias municipales, a que las empresas superen la crisis económica provocada por el coronavirus.

-Se va a aprobar que el fondo social de Hidrogea, concesionaria del servicio de agua, que hasta ahora estaba limitado a las familias vulnerables se va a ampliar a autónomos, pequeños empresarios, y comerciantes que también se podrán acoger al mismo, no teniendo que abonar el recibo del agua.

-Exención del pago de tasas de basura a los negocios obligados a cerrar por el estado de alarma. Solo se tendrá que abonar en este concepto 14,30 euros mientras dure la situación de crisis sanitaria.

-Se amplía la moratoria fiscal de las tasas de mercadillos, terrazas, quioscos no autorizados, venta ambulante, puestos y barracas para que no tengan que realizar gastos cuando no están recibiendo ningún ingreso.

-Se pretende movilizar el fondo de contingencia, que supera el 1.300.000 euros para ayudas a familias vulnerables, a autónomos y pymes y, en cuanto se pueda, se llevarán a cabo campañas de dinamización comercial, cultural y festiva.

- Se abrirá una oficina única de asistencia a autónomos, pymes y empresas afectadas por el coronavirus que posiblemente se ubique en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

-Mejorar el plazo de pago a proveedores y reducir tasas burocráticas para que los empresarios cartageneros dispongan de liquidez lo antes posible. También facilitar los fraccionamientos especiales de tributos para familias, ciudadanos y empresas que se encuentren en una situación económica desfavorable, provocada por la declaración del estado de alarma.

-Se va a crear una comisión de seguimiento para estudiar más medidas que contribuyan a paliar la difícil situación que autónomos y pymes de Cartagena están sufriendo como consecuencia del coronavirus.

La alcaldesa y vicealcaldesa mantenían una videoconferencia con los presidentes de COEC y Cámara de Comercio para informarles de las medidas que se van a poner en marcha y hacerlo de forma consensuada.

Noelia Arroyo, ha dado cuenta del operativo social. Entre ellos el Teléfono Social Único que desde el 26 de marzo había recibido 4.233 solicitudes, de las que más del 64 % se habían tramitado ya.

Este jueves 23 de abril se alcanzaban las 1.618 entregas de alimentos desde que se puso en marcha el dispositivo y en la actualidad se realizan entregas de productos de alimentación e higiene a 386 familias cada semana.

Otro dato que ha aportado Noelia Arroyo ha sido que el 22 % de las llamadas recogidas en el operativo pertenecían a personas que nunca antes habían solicitado la ayuda de los servicios sociales municipales y que el 38 % de las personas atendidas por este operativo son menores de edad. Además de apuntar que una de cada diez personas que están atendiendo vive sola.

-Se mantiene el servicio de alimento a domicilio de los beneficiarios del cheque escolar, que, son 570 menores; así como la atención domiciliaria, comidas a domicilio y teleasistencia, a 1.000 personas mayores que viven solas.

Ana Belén Castejón ha dicho que Cartagena tiene que prepararse para superar la crisis económica provocada por el confinamiento, y que para ello "vamos a poner en marcha un proyecto de recuperación ordenado, con la cooperación y colaboración de los distintos ámbitos económicos con los que estamos en permanente contacto. Solo juntos podremos superar esta crisis”