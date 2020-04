L'ACA novament al punt de mira

Tan Unió de Pagesos com Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) carreguen contra l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com a responsable últim de tenir netes les lleres de rius i rieres per les que l’aigua ha tornat a inundar els seus camps, fent malbé el cereal, l’userda, pomeres o els cirerers i retardant l'arròs.

Unió de Pagesos critica que s’ha anat lent a l’hora de condicionar el que el Gloria va fer malbé i el president de JARC a les comarques de Girona, Quim Sunyer, va més enllà. Diu que les neteges que es fan són parcials i que sempre primen l’entorn urbà.

Reclama un pla global i urgent per netejar trams més llargs “perquè cada cop ens hi trobarem més” amb episodis com els últims. “Té sentit que uns trams es facin i altres no en funció de si un Ajuntament ho demana? No, s’han de fer de cap a cap”, recalca.

L’ACA admet part de la culpa però qüestiona alguns dels arguments del sector agrari. L’adjunt a la gerència per la Coordinació Territorial d’aquest organisme, Diego Moxó, reconeix que les inversions en “els programes de manteniment i conservació entre 2010 i 2015 no van ser suficients degut a la crisi però ara s’està recuperant la inversió”.

I dóna dades. Del programa d’inversions corresponent a 2019-2020 (funcionen amb programes biennals encavalcats) ja hi ha acabades 14 actuacions en trams no urbans per un valor de 160.000 euros i “quan es pugui” farem 31 actuacions a trams urbans valorades en 225.000 euros.

Si no hi ha res de nou, afegeix, el dia 28 d’abril s’aprovarà el programa 2020-2021 que planteja 54 actuacions en trams no urbans valorades en 350.000 euros. A tot això s’hi ha d’afegir la factura del Gloria i el Dana, que comportarà una despesa de quasi 18 milions d’euros.

Del Gloria hi ha en execució o pendents 337 actuacions i del Dana són 60. Es tracta d'obres d’urgència que no estan afectades per la suspensió però que –recorda Moxó- no s’han pogut fer totes encara perquè “necessiten consens i tràmit ambiental, per molt que siguin d’emergència”.

Més enllà d’això, Moxó discrepa del concepte ‘llera neta’ que té una part del sector agrari: “és un ecosistema fluvial viu amb uns valors ambientals. No és un canal”. Una “neteja a fons té condicionants i restriccions”, argumenta, i “s’ha d’arribar a un terme mig entre la visió que té el sector agrari i l’ambientalista”.

També opina que el risc zero d’inundació en zones tradicionalment inundables com el Baix Ter, la Muga o la Tordera és impossible d’aconseguir. “És difícil establir un sistema de protecció de les lleres de manera que, en grans avingudes, l’aigua no surti per cap punt. No només és un tema d’inversió, que seria desorbitada, sinó que plantejaria un impacte ambiental immens” que acabaria afectant altres espais.

Moxó entén “la preocupació del sector agrari” però opina que cal arribar a un equilibri que combini la “protecció dels entorns urbans, unes motes eficients i unes bones assegurances”.

Aquests nous aiguats han afectat molts camps que ja van ser peritats després del Gloria però que, segons Sunyer, es continuen conreant perquè les asseguradores no dictaminaran l’import final fins després de comprovar la disminució de collita i sempre tenint en compte que l’import màxim a rebre pel pagès serà del 80%.

Els camps de blat de moro, però, s’hauran de peritar ara perquè “en aquell moment encara no estaven sembrats”.