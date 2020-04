Robert Moreno al 'Què t'hi Jugues!': "Si avui dia hi ha un jugador que s'aproxima a Messi aquest és Neymar"

Robert Moreno, l’entrenador de l’AS Mònaco, ha atès avui els micròfons de SER Catalunya. Ha parlat sobre els seus inicis, sobre la incertesa del moment i sobre com creu que s’acabarà la temporada. “A mi em fa inclús vergonya parlar de futbol en aquest moment, quan hi ha gent que s’hi està deixant la vida”, ha dit Moreno. Al ‘Què t’hi Jugues!’, el tècnic també ha parlat sobre un jugador que coneix: Neymar.

El Barça hauria de fer un esforç per tornar a fitxar Neymar o Mbappé és millor futbolista?

“Per mi Mbappé és potser un dels tres millors davanters del món. Per mi Neymar, sense comptar Leo, perquè jo ni el compto ni el poso dins d’aquesta llista, potser és el segon millor jugador del món, i quan et dic jugador em refereixo a jugador que fa jugar a l’equip. Mbappé és un jugador que et fa gol de qualsevol situació, però Neymar fa jugar als altres també. Veus agafar la pilota a Neymar al mig del camp i és capaç de superar línies, de driblar jugadors i de donar assistències, Mbappé el que fa és finalitzar jugades. Sent molt importants els dos, per mi Neymar dóna alguna cosa més. És com Leo Messi, ell marca, però ell fa jugar a la resta, i si hi ha algú qui s’aproxima al Leo per mi és Neymar. Si el Barça ha de fer l’esforç o no, és una decisió que ha de prendre el Barça. Jo com a entrenador, si parlem de tenir els millors jugadors del món, crec que Neymar ho és”.

“Amb el que jo conec Neymar a nivell professional, mai va tenir un mal entrenament, i mai se’n va saltar cap. Neymar va entrenar sempre i sempre donava uns valors increïbles a nivell d’entrenament, en quant a esforços. Ell ho va fer sempre bé. Després el que faci a la seva vida privada i personal és cosa seva, mentre després et doni rendiments als entrenaments i als partits”.

Sobre el desenllaç de la lliga francesa

“Jo crec que tothom està amb moltíssims dubtes, ningú vol donar una passa endavant i tothom està comparant i mirant què fa el del costat. Tothom està intentant copiar en un escenari d’incertesa total, en el que és impossible determinar què passarà”.

“A mi ja no em preocupa acabar aquesta temporada, em preocupa com jugarem la següent. Entenc que totes les parts estan defensant la seva postura, és normal que els clubs vulguin que s’acabin els tornejos, per l’impacte econòmic que pot suposar pels clubs, però també hem de pensar que aquí hi ha els actors principals, que són els qui hem de dir l’última paraula, que som els jugadors. A França la setmana passada es va fer una enquesta amb el sindicat de jugadors i un 80% dels jugadors no volia tornar si no es garantien les condicions de seguretat”.

“Ara mateix a mi em sobta moltíssim tota aquesta situació de posar dates, quan estàs escoltant que tot el tema dels tests és complicat de portar endavant si no és garantit pel govern, quan escoltes que només un 3% de la població s’està tornant immune. Tornar, podem intentar tornar, però la meva pregunta és què passarà quan hi hagi el primer cas amb un futbolista de Coronavirus? Què passa amb aquell grup de jugadors? Deixen de jugar, fan una quarantena? Tothom té molta incertesa. Per mi seria un gran senyal tornar a jugar a futbol, perquè això significaria que les coses s’han arreglat i que van millor, però a dia d’avui, parlar de tornar a jugar, a mi em falta molta informació, igual que li falta a tothom i jo crec que tothom està a l’expectativa”.

Sobre com creu que s’hauria d’acabar la temporada

“Quan la gent opina, tothom ho fa des del seu punt de vista i des del que l’interessa. Nosaltres vam perdre l’últim partit que vam jugar. Si haguéssim guanyat estaríem cinquens i ara t’estaria dient: que s’acabi i les posicions són les que són, que jo vaig a l’Europa League; però, com que estic novè, jo vull jugar per intentar arribar a Europa. Cadascú mira el seu interès, per això per mi la solució l’ha de donar la UEFA, ha d’unificar criteris”.

Sobre la crisi del Coronavirus

“A mi em fa inclús vergonya parlar de futbol en aquest moment, quan hi ha gent que s’hi està deixant la vida. Sé que nosaltres hem de continuar amb el nostre negoci, igual que qualsevol persona pensa amb la seva economia, però ara mateix em sento fins i tot una mica avergonyit de ser entrenador de futbol, perquè no li aporto res a la societat per salvar això. Pots donar diners, com he fet, però poc més”.

Sobre l’experiència al AS Mònaco

“Estic bé, content amb l’experiència i amb l’oportunitat de poder donar un pas important a la meva carrera després de sortir de la selecció. M’han rebut amb els braços oberts: enamorat jo del vicepresident i el vicepresident de mi amb el projecte. Sents que confien, que t’escolten per tot, que et donen veu i et donen responsabilitat. Estic aprenent una lliga que no coneixia amb profunditat i estic content”.

“A nivell intern estem en un nou començament després de l’època gloriosa de fa dos anys i de passar-ho malament l’any passat a punt de baixar l’equip de categoria. El club s’està refent, s’està tornant a reconstruir amb un esperit molt bonic: de crear un estil i de mimar una mica la pedrera, l’acadèmia”.

Sobre la seva relació amb Jaume Creixell

“Jo tinc molt present aquells entrenaments que et veia a l’Hospitalet. Tu vas ser el primer que em va demanar un informe escrit, d’un Sant Andreu-Vilafranca Atlètic”.

“Vam compartir moltes experiències i molt aprenentatge”.

“Al final quan et trobes gent que als teus inicis t’ha ajudat, t’ha fet costat, t’ha donat consells i quan no eres absolutament ningú, un noi amb il·lusió i que tenia ganes de créixer, et deixa veure els seus entrenaments, comparteix amb tu en un món com el futbol on tothom amaga i ningú vol ensenyar ni explicar, doncs al final només podia tenir agraïment. Per mi el Jaume és un entrenador mític del futbol català, una persona indispensable, jo no sé què faria el futbol català sense ell”.