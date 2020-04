Espot defensa els ERTO per "salvar llocs de feina"

El cap de Govern, Xavier Espot, va reconèixer que la situació econòmica del país es veurà fortament afectada per la crisi generada per la COVID19, i que per això han aprovat la segona llei Òmnibus, on destaca el desplegament dels Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTO), que busquen "garantir el 100% dels llocs de treball", entre la ciutadania, va dir.

Sobre els ERTO i el seu funcionament, es va basar la compareixença que va oferir ahir per donar resposta a 25 preguntes que li plantejava la ciutadania, una xifra que va sortir de la seleció de més de 350 qüestions que li van fer arribar.

Els ciutadans van demanar els motius pels quals requereix tanta burocràcia acollir-se a un ERTO; quina és la vigència de la mesura; què passarà quan el termini establert pel Govern finalitzi; quines són aquelles prestacions de les quals es poden beneficiar, o com queda, amb aquesta situació, la cotització a la branca general de la CASS i també a la branca de jubilació. Espot va recordar que és la primera vegada que Andorra regula la suspensió temporal del contracte de treball i la reducció de la jornada laboral i, precisament, s'ha dissenyat perquè sigui el màxim de "facilitadora". Davant els dubtes presentats, indicava que la burocràcia és indispensable per garantir i justificar les ajudes, i va afegir que totes les mesures presentades es basen en un sistema "d'equilibri". També va posar l'accent en què el Govern està adoptant uns "mecanismes flexibles" que poden variar en funció de les necessitats i, per això, es podrà acollir a un ERTO fins al 31 de desembre, però no es descarta allargar el termini sempre i quant "es compleixin els requisits".

Tot i això, un cop finalitzi la data fixada, els acomiadaments no seran incompatibles amb els ERTOs, és a dir, que els empresaris podran prescindir d'algun treballador sempre que se segueixin les pertinents directrius fixades a la llei de relacions laborals i s'efectuï la corresponent indemnització.

La ciutadania també es va interessar per la negociació del Principat per adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI). En aquest sentit, Espot ho va qualificar "d'absoluta necessitat", i és per aquest motiu que els tràmits formals van iniciar-se ja abans que comencés la crisi sanitària. Per tant, "tot fa pensar que abans que acabi el 2020 s'acabarà materialitzant", va assegurar.

També es va referir al fet de publicar els noms i les quantitats de les empreses que demanin un crèdit tou però va recordar que és "informació sensible" que té a veure amb empresaris amb dificultats i, haver de demanar un crèdit, "no és del seu grat". Tanmateix, va insistir que aquesta decisió no defuig de la legalitat, ja que el Tribunal de Comptes serà l'encarregat de verificar que s'hagi complert "fil per randa" els passos a seguir.

Pel que fa als autònoms, va detallar que no es poden beneficiar de les ajudes aprovades aquells que cotitzen en base al 125 i al 137,5% perquè, en un període anterior, "es va pensar que aquestes persones havien tingut una renda neta més elevada" i, per tant, "no justificava que poguessin percebre aquesta prestació". Així mateix, afirmava que les mesures són "dinàmiques" i que la porta sempre estarà oberta a canvis davant "d'alguna injustícia".

Malgrat tot, va assegurar que aquest nou escenari s'haurà d'entendre "com a una oportunitat" i que la pandèmia "ens pot donar aquest impuls que faltava per diversificar la nostra economia i buscar altres fonts de riquesa que sempre hem defensat que són necessàries". Per tant, va dir que serà un bon moment per "prendre decisions valentes i fer reformes", com ara encaminar el país cap al desenvolupament del teixit industrial.

Qüestionat per la tornada a la "normalitat" d'alguns negocis, com ara les perruqueries, va afirmar que aquesta mena de feines podrien considerar-se com a "semiessencials", però no va valorar la seva reobertura fins a una tercera fase de la pandèmia, sempre que estigui avalada per les autoritats sanitàries i es respectin certes mesures de seguretat i higiene que, a partir d'ara, seran habituals. Podrien tornar a obrir a partir del 15 de maig.

Finalment es va referir a la qüestió educativa i aquí tornava a veure motius de millora, ja que va recordar que ja fa anys que s'aposta per la digitalització en l'educació, i va datar "possiblement" la tornada a l'escola l'u de juny.