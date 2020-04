Cómo participar y ganar en el escaparate solidario de Pedro y Sergio

Pedro y Sergio Rodríguez ponen a disposición de sus seguidores de todo el mundo un impresionante elenco de obsequios de lujo en el marco de un escaparate benéfico que vendrá acompañado de la emisión en exclusiva en Radio Club Tenerife de un programa especial: #TenerifeJuegaEnEquipo, este jueves desde las 11:30 horas. Aquí te aclaramos las dudas más frecuentes para que tengas claro cómo participar.

¿Qué puedo ganar? El escaparate es amplísimo. Desde una camiseta de Silva a la equipación completa de Ángel con el Getafe; desde la elástica de Iniesta a la de Felipe Reyes. También los dos grandes impulsores de la iniciativa (Pedro y Sergio Rodríguez) ceden en 'subasta' sus respectivas indumentarias de juego, algunas con un valor simbólico muy especial.

¿Cómo participar? En la aplicación de pago instántaneo BIZUM (a través de dispositivos móviles) debes elegir la opción 'Hacer donación' y teclear el teléfono 33620. No olvides indicar en el concepto el código del objeto por el que pujas y tu número para que podamos localizarte. Ejemplo: NINO + 630 27 24 11

¿Qué pasa si no gano la puja? Los donativos son reembolsables. No debes tener ningún miedo a participar, no ganar la 'subasta' y quedarte sin premio, pues las pujas no ganadoras tendrán la opción de recuperar la inversión realizada.

¿La acción es benéfica? Al 100%. Todos los donativos irán a parar a las familias canarias desfavorecidas por la crisis sanitaria y la situación de emergencia social producida por la expansión del coronavirus.

¿Puedo optar a varios objetos? Por cada donación, pujas por uno en concreto. Pero habrá un sorteo entre todas las aportaciones superiores a 5€ y así podrás ganar por tan simbólica donación un producto donado por Sergio o Pedro Rodríguez.

¿Hasta cuándo puedo donar? El jueves 7 de mayo a las 23:59 horas cerraremos todas las 'pujas' abiertas'.

¿Hay opción de compra directa? Sí. Si estás muy interesado en un producto en concreto y no quieres esperar al resultado de la puja, puedes comprarlo por su precio máximo (que será 1.000 euros en el caso de los productos del Escaparate Solidario y de 2.500 en la Gran Galería y el Gran Museo).

¿La puja es ciega? No. En todo momento puedo consultar cómo va cada subasta mediante la aplicación WhatsApp con un mensaje al 629 98 20 19 o con un correo electrónico a información@fundacioncanariaprl.com

¿Qué pasa si no consigo especificar el concepto? Que puedes ponerte en contacto con la organización vía móvil o mail para aclarar a qué objeto querías optar.

¿Puedo ganar un producto por solo 20 euros? Sí. Si nadie más puja por algún producto en concreto, puedes llevártelo con la llamada 'donación mínima' especificada en los carteles que la organización ha subido a las redes sociales (por ejemplo en el Twitter de la @FundacionPedro).