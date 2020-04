¡Del mar, el mero y de Cartagena, el caldero!

LA FIRMA CON SANTIAGO DEL ÁLAMO EN 'HOY POR HOY CARTAGENA' 28/04/2020

Buenas tardes, Cartagena.

El pasado lunes tuvimos Masterchef desde la plaza Belluga con una preciosa Catedral de la Diócesis de Cartagena de fondo. Eso sí, de primer plato; polémica en redes.

Y es que en las cuentas oficiales de la comunidad nombraron todos los productos y algunas recetas típicas de cada zona de la región dando paso previo a un marco incomparable para la promoción como es este programa y su gran audiencia. Para ello citaron los limones de Murcia, las peras de Jumilla, la gamba de Águilas, el Brócoli de Lorca y el Caldero, al Caldero simplemente le pusieron unos puntos suspensivos... ¡Qué cosas! Ante la indignación de las redes sociales, poco más tarde llegó la corrección quitando puntos y siempre perezosos por nombrar Cartagena se quedaron tan anchos con un Caldero del Mar Menor.

Le voy a dar yo la lección por si el “espabilao” aún no se ha “enterao” y aprovechando ese célebre reclamo del "Mosqui" restaurante del cartagenero y tradicional hito pesquero de Cabo Palos con una simple y leve variación.

¡Del Mar - no el menor, allí no hay- el Mero y de Cartagena el Caldero!

Porque el caldero es un plato típico de muchos lugares de mi territorio, en su mayoría - perdón quería decir en su totalidad- de la costa de Cartagena - que también la es la del menor- empezando por la ciudad y acabando por sus cabos "de palos", sus bahías, - la de Portman y su Cegarra- , su Mar Menor y como no su propia ciudad. Y lo único que une a día de hoy a todos estos territorios que les digo es su Comarca y Campo de Cartagena, y como no su costa y provincia marítima, también la de Cartagena. Por esto y por mucho más, y sobre todo... por la tradición; porque mi madre todos los veranos hacía uno delicioso para todos los vecinos de mi querido Puerto de Mazarrón donde decenas de buenos hermanos, hermanos todos ellos murcianos de Murcia ciudad disfrutaban en mi casa , en familia, como una tradición. Cuándo no era mi abuela la que sacaba los michirones para el vecindario...

Pero lo peor es que todo este embrollo no lo está generando el cartagenero de a pie, ni el típico vecino murciano como el que viene a comerse el caldero a mi casa del Puerto de Mazarrón- lo está generando una propia red oficial de la Comunidad Autónoma a través de perfiles de redes sociales.

La cultura de una tierra son sus topónimos, tradiciones, cantes, vestimentas, artes,... y como no, su gastronomía, todo ello interrelacionado e importantísimo como conjunto. Y todo su valor reside en su propia diferencia. Por otro lado, la categoría de la sociedad que la disfruta es proporcional a su conocimiento, respeto y defensa. Y aquí, de eso, cada vez menos.

Con todo esto que les digo... que por aquí seguiremos disfrutando del zarangollo murciano porque nos encanta, y deseando que ustedes y medio mundo lo hagan también con nuestro caldero, asiáticos y suspiros, los cartageneros. Y siempre con respeto que eso de sembrar incultura y apostar por la ignorancia, no es digno de nadie en ninguna de sus expresiones, menos de un gobierno regional.

Siempre con ganas de añadir algo más y evitar los peros, por hoy se despide este humilde cartagenero. Buenas tardes, trimilenaria