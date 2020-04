Sergi Palència al 'Què t'hi Jugues!': "Em sembla bé la decisió d'anul·lar la lliga, per salut és coherent"

Ahir el primer ministre francès Édouard Philippe va anunciar la suspensió de la Ligue 1, la lliga francesa. Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Sergi Palència, un futbolista català que actualment està jugant a França, al Saint-Étienne, per conèixer la seva opinió després de la decisió del govern francès de donar per acabada la temporada futbolística.

Sobre la decisió que se suspengui la lliga

"A mi em sembla bé, em sembla coherent i al final, si no es pot garantir la seguretat i potser és una mica arriscat, sí que em sembla bé la decisió a nivell de salut. Potser a nivell de justícia, a nivell de futbol, de com ho vivim nosaltres tot això, em sembla una mica injust fer baixar ara a dos equips que encara tenien 10-12 jornades per arreglar una mica el que havien fet. En aquest aspecte sí que em sembla una mica injust, però també considero que és bona decisió anular la lliga".

Sobre la situació actual a França i a la lliga francesa

"Algun dia d’aquests es farà la reunió definitiva i a partir d’aquesta reunió ja es prendran les mesures, el club ens informarà i veurem el que passarà. La lliga segur que ja s’ha acabat, però ara falta decidir què es fa amb els equips que van a Europa, perquè nosaltres vam acabar a la jornada 28, però hi va haver un partit que no es va jugar, llavors no saben si donar com a finalitzada la lliga a la jornada 28, a la 27, si hi ha algun descens, si al final no baixen... Encara estem esperant tot això, però suposo que en els propers dies es resoldrà tot".

"Aquí a Saint-Étienne és una ciutat petita, hi ha pocs casos coneguts, està la cosa molt tranquil·la i des d’aquí més o menys tot l’equip i tots estàvem tranquils. Sabem que aquí estem bastant segurs i bastant bé".

"Si la lliga torna i simplement hi ha un portador de la malaltia, això ja és un gran problema per tota la lliga perquè al final ens aniríem a enfrontar uns contra els altres cada tres dies i simplement que una persona de l’staff de qui sigui estigués infectat, això ja es propagaria molt ràpidament per tota la lliga i al final podria causar una cosa bastant greu".

"Aquí l’única manera que et poden garantir la seguretat i la seguretat dels jugadors és fer-nos les proves a tots, veure que ningú està infectat, que tothom està bé i en aquest moment dir: anem a viure tots a un hotel i estem allà concentrats el que queda de temporada. És l’única manera de garantir la seguretat, però la gent té família, té fills i això és inviable. Per això jo crec que molts jugadors no estan disposats potser a acceptar aquestes mesures tan estrictes".

Sobre si l’ha sorprès l’anunci de suspendre la lliga

"Sí, tot l’equip estava sorprès ahir parlant pel grup de WhatsApp. Va ser molt de sobte, no ens ho esperàvem i al principi ens va costar una mica assimilar-ho, però al final ja està assimilat i és el que hi ha".

Sobre si el Barça hauria de ser o no campió de lliga

"Jo crec que el més coherent és que el Barça s’emporti la lliga si ja no es juga més. Al final hi ha hagut 30 jornades per demostrar que ha estat el millor equip i el més regular, així que jo li donaria la lliga ja!.