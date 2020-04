Cómo buscarte la vida si el capitalismo falla

Once de la mañana del día cuarenta y cuatro de confinamiento: hoy he podido salir a hacer la compra. De esta forma podríamos comenzar a hablar sobre nuestra actualidad, cual parte de guerra o inicio de misión en un videojuego. Y es que, salvo la ausencia de la violencia y la supuesta falta de malas intenciones por parte de enemigos sin identificar, el escenario en el que vivimos a veces resulta parecido a cualquier película apocalíptica. ¿Cuánto tardaremos en ver a Alice Abernathy como en Resident Evil? Hace tan solo unas semanas algunos dirían que poco tiempo, hoy la cosa parece que pinta mejor. Sin embargo, no falta quien a través de las redes sociales, trate de orientar a la población y reconducirla por el camino del "vamos a palmar" como diría Homer Simpson.

Durante las últimas semanas hemos visto de todo a través de las redes sociales: mensajes de apoyo de muchos famosos, opiniones anónimas, críticas al gobierno, incontables avistamientos de "luces" en el cielo, etc. Pero también hay quien se ha puesto en lo peor y ha decidido orientar a sus seguidores hacia un estilo de vida autosuficiente. La que podría ser la clave de la supervivencia para el futuro más inmediato.

Todo comenzó investigando acerca de la "Changa", según Wikipedia: una mezcla para fumar infundida con DMT / MAOI. Gracias a la que el conocido rapero maño Kase.O logró ver al espíritu de las plantas con aspecto de persona, como confesaba en directo en su perfil de Instagram:

Como resultado de la búsqueda en Google de la palabra "Changa" encontramos múltiples resultados de páginas no oficiales que hablaban del uso para "viajar" de este tipo de sustancias naturales. Es entre toda esta tierra donde encontramos una página de Facebook llamada Plantas Sagradas Guadalajara, en ella como era de esperar obtuvimos información sobre la Changa y las precauciones que se han de tomar al hacer uso de sus poderes psicotrópicos: "La duración de los efectos es ligeramente más larga que el de DMT base , con informes de viajes de una duración de hasta 12 minutos".

Drogas a parte, es en el último post de dicha página donde se quedó fijada nuestra atención. La publicación se titula: "Cómo prepararse para el colapso del capitalismo". Efectivamente, a raíz de la crisis producida por el COVID-19 hay quien opta por alarmarse y avisar a sus vecinos de que el sistema al que estamos acostumbrados tiene los días contados. Lejos de una actitud derrotista y desesperada, aprovechan la ocasión para aconsejar y guiar al prójimo hacia una economía más centrada en el autoconsumo y el autoabastecimiento. Es por ello que el primer punto de la guía, consiste en hacer un huerto:

El segundo punto resulta un poco más visceral, en esta ocasión nos aconsejan crear "un vínculo con alguna tierra". Efectivamente, como si de nuestros hijos se tratara:

Con el tercer punto quizá recordemos a nuestros abuelos cuando nos decían eso de "hay que saber de todo" y es que para sobrevivir a la crísis económica lo que nos recomiendan es aprender y desarrollar habilidades prácticas, véase: cocinar, reparación de máquinas, coser, etc.

El cuarto consejo, se basa en la hermandad, en encontrar a un grupo de personas en las que confies y con las que puedas obtener algún beneficio mútuo como productos naturales, tinturas o remedios caseros para nuestros males.

En quinto lugar nos invitan a hacer nuestra vida más simple, a liberar nuestro tiempo y a dedicarnos en cuerpo y alma a nosotros mismos. Lejos de obligaciones y de bienes materiales está la paz con uno mismo.

Los tres últimos puntos se podrían resumir en: no gastar, no gastar y no gastar. Nos invitan a dejar a un lado nuestro impulso consumista, a intentar apreciar las cosas hechas con tiempo y con amor de forma artesanal. Consecuencia de todos estos pasos llegaríamos al trueque y a la producción local, fomentando plantas y especies locales en detrimento de las extranjeras.

Por último nos recuerdan que nada es para siempre y que todo esto se trata de una transición a una vida mejor.

Finalmente, en tiempos de crisis y conspiración no podían faltar los Estados Unidos, quienes en vez de hablar de capitalismo o de sistemas políticos, han optado por sacar los OVNIS a la calle. Si, si, OVNIS. No se sabe si con el objetivo de alarmar más si cabe a la población o de entretenerla mirando hacia otro lado.

El Pentágono ha optado por desclasificar tres grabaciones de objetos voladores no identificados, ni uno ni dos ni tres, sino tres. Poco más se sabe sobre lo que aparece en esos vídeos, lo que sí sabemos es que en estos días de confinamiento (últimos días con suerte) lo mejor que podemos hacer es acogernos a las recomendaciones de los expertos y no pasarnos todo el día pegados al televisor, evitando así la "infoxicación". Quién sabe, como última opción siempre nos quedará la Changa.