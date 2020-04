Joan Vilà al Què t'hi Jugues!: "Vaig viure moments d'autèntica angoixa en els que penses que tot s'ha acabat"

Joan Vilà, exdirector de Metodologia del FC Barcelona, ha atès aquest matí els micròfons del ‘Què t’hi Jugues!’ de SER Catalunya, després de passar 15 dies a la UCI amb coronavirus. Ara Vilà ja és a casa, però està aïllat a la seva habitació recuperant-se de la malaltia. "Han sigut 15 dies molt durs, però afortunadament ho he pogut superar i en aquests moments em sento molt afortunat i molt feliç", ha dit Vilà.

Sobre la lluita contra el coronavirus

"Estic molt bé, estic enclaustrat a casa lògicament com tothom, però amb un aïllament dins de la pròpia casa, de manera que no tinc contacte amb la meva família. Estic tancat a la meva habitació, per precaució suposo perquè en principi això ho he superat, però sí que em van dir que uns 15-20 dies aïllat a l’habitació és el convenient i el que ells com a protocol tenen establert”.

“És una sensació que és molt difícil d'explicar. Evidentment hi ha molts moments en els que tu estàs perfectament conscient de tot el que està passant, altres moments en els que hi ha una barreja de realitat i ficció que és molt difícil d'explicar i moments d'autèntica angoixa en els que penses que tot s'ha acabat. He viscut uns moments molt complicats, però afortunadament ja ha passat".

"Sí, vaig arribar a pensar que em moria. Vaig viure aquests moments i són uns moments extraordinàriament durs en els que t'acomiades dels teus i saps que allò s'ha acabat. He viscut aquests moments, no els havia viscut mai a la meva vida i suposo que és molt difícil d’explicar".

Sobre la tasca del col·lectiu sanitari

“S'ha d'entendre que són moments molt difícils, però s’ha de reconèixer un esforç tremendo per part de metges, infermers i gent que treballa a la UCI en aquests moments, a més del risc de contagi que tenen. Això ho vaig viure en primera persona i és encomiable realment el treball del personal sanitari en aquests moments tan difícils i en aquesta situació tan complicada".

Sobre si s’ha plantejat tornar al Barça amb Xavi

“No m’ho he plantejat, tot i que sí que ho vaig sentir i efectivament estic en contacte amb en Xavi; ho he estat permanentment, de fet la relació amb en Xavi és molt estreta a nivell personal i familiar. En aquests moments no m’ho plantejo, penso que hem d'anar dia a dia”.

“La decisió del Xavi la vaig trobar molt encertada. Penso que és una persona impressionant, la meva admiració cap al Xavi és enorme. Penso que va escollir molt bé. I arribat el moment que ell cregui convenient i si es donen les circumstàncies, el Xavi tornarà al Barça, jo no en tinc cap dubte. El fet que jo l’acompanyi penso que és molt secundari i en tot cas, qui ho ha de decidir és ell. En aquests penso en el dia a dia, i molt més des d'aquesta experiència que he viscut recentment".

Sobre el desenllaç de la temporada futbolística

“En aquests moments, malgrat tot i entenem que hi ha un component esportiu, però jo diria fins i tot més econòmic, és important tenir-ho present, però absolutament passa en segon terme davant de la magnitud del que estem vivint, que és una cosa impensable. La situació que estem vivint és una cosa de ciència-ficció, fa quatre mesos no ho haguéssim ni imaginat”.

"És molt difícil prendre decisions en aquests moments en els que hi ha una barreja molt gran de sensacions advers aquesta situació. No et sabria dir si jo hagués de prendre aquesta decisió, si prendria la decisió de que la lliga s'ha acabat. És una realitat nova, és una situació nova i davant de situacions tan extremes, les decisions també ho són i són molt complicades”.

“Jo penso que aquesta temporada, excepte per l'alta competició, i m’estic referint concretament a Primera, Segona Divisió, aquest nivell més competitiu i professional, en totes les altres categories penso que la temporada s’hauria d’haver acabat. És a dir tot el futbol base i el futbol competitiu, però no professional, passa a un segon terme i penso sincerament que la temporada s’hauria d’haver acabat.

“En l’alta competició hi ha aquests condicionants econòmics i esportius realment importants, i entenc que es vulgui acabar la temporada, que serà una temporada absolutament diferent. Estem preparant una pretemporada a final de temporada, quan tots els equips teòricament s’hi juguen la lliga, els descensos, competicions europees, etc. A nivell de Primera, Segona Divisió i futbol femení a Primera Divisió, això té una importància que en aquests moments se li està donant, i per tant es vol acabar aquesta lliga, però no serà el mateix, evidentment”.