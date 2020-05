¿Era John Lennon un héroe de la clase trabajadora?

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #97. EMISIÓN 03/05/2020

Hemos celebrado este año un primero de mayo bastante raro. La tradicional manifestación que los trabajadores hacemos todos los años este día ha tenido que ser virtual por culpa de la crisis del coronavirus. Lo que ha habido es una cibermanifestación por twitter en donde decenas de miles de personas han colocado una foto suya con un cartel alusivo a los problemas de la clase trabajadora. Es el sino de los tiempos, que no paran de cambiar. Pero lo nuestro, aquí, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, son eso, las canciones y sus historias, y para esta efeméride del 1 de mayo hemos elegido una de John Lennon, “Working Class Hero”, y nos preguntamos quiénes son de verdad los héroes de la clase trabajadora.

De los cuatro Beatles, John Lennon era el más político, y por supuesto, el más controvertido. Ya había comenzado con canciones de temática política en los últimos años de los Beatles, con canciones como “Revolution”, “Give Peace a Chance”, y en su carrera en solitario incluyó mensajes de esa índole en “Imagine”, “Power to the People” y, sobre todo, en esta “Working Class Hero”, grabada en pleno estado de ira y rabia en septiembre de 1970, muy pocos meses después de la poco amistosa, dolorosa y abrupta ruptura de los Beatles.

Para hablar de la trascendencia de esta canción, hay que recordar que había una fértil competencia entre los mejores artistas ingleses de los años sesenta, The Beatles, y el mejor artista americano de la década, Bob Dylan, con quien los cuatro de Liverpool competían y rivalizaban y con quien trabaron una fructífera amistad. La influencia dylaniana es evidente en “Working Class Hero”, algunos la comparan con “Masters of War”, el himno antibélico de Dylan. Todas estas canciones respiraban el ambiente que había sembrado mayo del 68, la era hippy y la contracultura americana, sin duda.

“Working Class Hero” es esa canción en donde algunos quieren ver mensajes marxistas o socialistas y otros, tan solo el retrato de una vida de currante llena de penalidades y tristezas. John Lennon recibió muchas críticas por adoptar estas posiciones, basadas en que en realidad él no era exactamente un hijo de la clase obrera británica, sino más bien alguien que se crio en una casa de la clase media-alta de Liverpool. Nunca he entendido este tipo de críticas; el origen no desautoriza a nadie para hablar del tema que más le pique, como tampoco he comprendido nunca que se critique que ciertos artistas se hagan millonarios y sigan teniendo las mismas ideas que cuando no tenían un duro. Siempre me ha parecido absurda esa forma de pensar y juzgarles negativamente. Me parece más bien lo contrario: es loable acordarte de aquellos que dejaste atrás y te preocupes por sus problemas aunque ya no los tengas tú. Se llama solidaridad y en estos tiempos individualistas y, por qué no decirlo, ultras, son valores que no se llevan, por desgracia.

Bueno. Hace pocas semanas, en lo más agudo de la crisis de la epidemia de este año 2020, el gobierno determinó cuáles eran las actividades esenciales que no podían parar. Y aprovecho para decir yo que son esas, precisamente esas, las personas esenciales que siguen jugándose el pellejo y el contagio mientras otros más afortunados han podido o hemos podido teletrabajar. Esas personas, las trabajadoras de los sectores esenciales, todos sabemos cuáles son, esas son los auténticos héroes de la clase trabajadora, y a ellas habría que hacerles homenajes de continuo.

Y con esto concluimos la edición número 97 de LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN. En nuestro programa nos falta muy poco ya para llegar al centenar de canciones y sus historias. La de hoy nos la dejó John Lennon diez años antes de ser asesinado. El héroe de la clase trabajadora, sea quien sea: “Working Class Hero”