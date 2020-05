El Alcoyano "juega" el viernes el play off de ascenso

modesto y que afecta directamente al Alcoyano. En la casa blanquiazul todo el mundo es muy cauto, sabedores de las posibles opciones que se barajan en la federación. En El Collao entienden que lo más justo sería el ascenso directo a los primeros clasificados, cuando se decretó el estado de alarma, el Alcoyano estaba primero en la clasificación a once puntos del segundo clasificado y con solo una derrota en su haber. Circunstancia más que justificada para pensar que lo lógico sería precisamente el ascenso directo en caso de que no se pudiesen retomar las competiciones. A lo largo de las últimas semanas Radio Alcoy ha conversado con diferentes jugadores y su presidente, Juan Serrano, que argumentaban su posición. Juan Serrano explicaba que, “es muy difícil que las competiciones vuelvan, dicen de retomarse cuando sea posible, pero mientras, ¿quién paga las nóminas a esos jugadores el tiempo de más que estén en el club?, ¿Qué pasa con los contratos y que pasa con los jugadores que se quieran ir porque tengan ofertas mejores después de la gran temporada que han tenido?”, argumentó el presidente.

El capitán Antonio Navarro, era muy consiente que “lo justo sería que hubiese ascensos y descenso, y si no hay descensos, razón de más para que asciendan los primeros, porque encima se beneficiarían todos los que no han sido regulares, menos los equipos que éramos primeros, no lo vería nada lógico. Sé que es una decisión muy complicada, pero no podemos jugar de momento por salud y eso de concentrarnos, no lo veo, la mayoría de jugadores de Tercera no viven de esto y no creo que sea posible meternos a todos un tiempo concentrados”, explicó.

Otros jugadores de peso en el vestuario como Juli o Jony Ñiguez, coincidían en “es inviable volver a las competiciones en estas categorías, mirar lo que está pasando en Primera y en Segunda, en estas categorías no se podría garantizar la salud” y añaden, “Si tienen que haber más grupos la próxima temporada, pues luego poco a poco que vayan recolocando la categoría, pero ahora lo justo sería el ascenso de los primeros”, afirmaron. Además, todo esto se basa en la intención de Rubiales de que sí se produzcan ascensos de categoría.

