La mayoría del pequeño comercio alicantino se fija el día 11 para abrir con plenas garantías de seguridad

El pequeño y mediano comercio alicantino ha abierto a medio gas al inicio de esta Fase 0 de la desescalada. Las condiciones impuestas por el Gobierno central el jueves y detalladas el sábado pasado por la Generalitat, ha pillado al 65 % de las tiendas sin tiempo para adecuarse a ellas, así que no retomarán la actividad hasta el lunes 11 de mayo.

Francisco Rovira, secretario de FACPYME, la Federación Alicantina de la Pequeña y Mediana Empresa, ha mantenido en Hoy por Hoy Alicante que sus asociados no levantarán la persiana hasta que no puedan garantizar la seguridad de empleados y clientes.

La primera crítica de FACPYME se dirige a esa "falta de claridad" con respecto a la norma estatal que ha hecho que la capacidad de los pequeños y medianos empresarios no hayan podido adaptarse. A este escollo se suma que para poder abrir, necesitan EPIS, geles hidroalcohólicos y guantes que "no encuentran" o la necesidad de instalar pantallas de metacrilato, cuyos proveedores no pueden llevarles hasta finales de junio o principios de julio, dice Rovira. También deben ahora luchar por recuperar la confianza del cliente y que interiorice que la compra presencial no implica peligro.

Otra preocupación está en ver cómo incorporar a los empleados afectados por quienes se han acogido a un ERTE. Lo sufre sobre todo la hostelería, recuerda Rovira. El problema está en que quienes se acogieron a la medida por 'causa de fuerza mayor' no pueden reincorporar gradualmente a sus trabajadores. Por eso han pedido que se les permita incorporar empleados en función de la demanda del establecimiento o empresa y prorrogar los ERTES hasta los seis meses.

Han abierto comercios con cita y hasta 400 metros cuadrados como peluquerías, clínicas de fisioterapia o alguna ferretería, pero aún no lo han hecho las que se dedican a textil, el comercio generalista, multimarcas y equipamiento personal o del hogar.

Escucha la entrevista a Francisco Rovira:

Bares y locales de ocio

Por su parte, no piensa abrir el próximo lunes la mayor parte de los negocios hosteleros de la ciudad porque dicen desde la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA) que no les salen las cuentas con las actuales restricciones.

Ya se reunieron la pasada semana con el Ayuntamiento para tratar de flexibilizar las condiciones. Petición que tendrá que abordarse en un próximo encuentro con la Concejalía que, según fuentes consultadas, se producirá este miércoles o jueves.

Entre otras cuestiones, apunta su portavoz, Javier Galdeano, piden que se modifique la ordenanza de forma excepcional para ampliar la superficie de las terrazas que lo permitan y paliar los efectos de reducir su ocupación al 50 %, como establece el decreto del Gobierno central.

Piden también una exención de las tasas de veladores hasta que se normalice la situación. Algo que Galdeano cree que no se producirá hasta finales de año.

Por su parte, desde el Ayuntamiento apuntan que están estudiando las propuestas para intentar, en la medida que la normativa municipal lo permita, ayudar al sector.