El Observatorio LGTBI denuncia que la mujer trans vejada por un policía local abandona Benidorm por amenazas

El Observatorio Valenciano contra la LGTBIFobia denuncia amenazas y coacciones hacia la mujer trans insultada por un agente de la Policía Local de Benidorm y su entorno, después de la denuncia social y judicial presentada. La chica ha tenido que abandonar su domicilio junto a sus compañeras de piso. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo y que se conocieron al hacerse viral un vídeo de lo ocurrido grabado por uno de los dos agentes de la patrulla policial.

Pero además, esta entidad asegura que solo "unas horas después" de que saliera a la luz pública la manera de actuar de estos dos agentes de la policía local de Benidorm un abogado privado, que no ejerce en el turno de oficio, contactara con la mujer agredida para ayudarle en ejercicio de acusación. Este letrado, según mantiene el Observatorio, está "estrechamente relacionado" con el que ejerce la defensa del policía que realiza los insultos a la mujer. Según la "exhaustiva investigación" que han realizado, aseguran que estos dos letrados se han personado "en colaboración en varias causas judiciales de relevante interés mediático y social, no solo para la provincia de Alicante, si no de todo el Estado".

Destaca la entidad que, ni la víctima entiende el castellano, ni el abogado habla la lengua materna de la mujer agredida y que tampoco contrató el servicio de ningún traductor ni intérprete para tal fin. Al tener conocimiento de estos hechos, el Observatorio se dio prisa en actuar para proteger a esta chica que tras la denuncia recibía "llamadas y visitas intimidantes". Es el Observatorio quien asume ahora la representación letrada de la víctima.

También consideran que se está produciendo una "campaña de descrédito contra la víctima por parte del entorno de los agresores" y advierten de que se emprenderán acciones judiciales contra todos aquellos que, "pretendiendo desacreditar a la víctima, vulneren sus derechos, su honor, intimidad o derecho a la privacidad".

Esta situación, continúa el comunicado, ha venido acompañada por "una serie de amenazas y coacciones hacia la víctima, así como hacia aquellas personas de su entorno más cercano" y se recuerda que "tanto la víctima como este mismo Observatorio se guardan el derecho a ejercer toda actividad judicial derivada para defender no solo los intereses personales de la mujer trans, sino también de todo el colectivo LGTBI que se ve afectado por el creciente auge del discurso de odio, como ya hemos venido denunciando en anteriores ocasiones".

Igualmente el Observatorio ha solicitado a Fiscalía que investigue por qué los agentes grabaron en vídeo el ataque verbal y los canales de distribución para que se puedan practicar todas las diligencias que sean necesarias, conseguir esclarecer los hechos y sean condenadas.

Estos hechos "no pueden quedar impunes y realizaremos cuantas acciones sean necesarias" para que se depuren todas las responsabilidades. El comunicado concluye señalando que "nuestra compañera ha sido una afortunada. Pese a la violenta situación, que las imágenes hayan sido grabadas y difundidas es, sin duda, clave de cara a la defensa jurídica".

El Ministerio

Por su parte, el Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para delitos de odio y discriminación de Alicante por las agresiones verbales del funcionario de la Policía Local de Benidorm hacia esta mujer trans. Se quiere reforzar así la denuncia ya presentada por el Observatorio Valenciano y de la actuación de la Delegación del Gobierno en la Comunitat para que se investiguen los hechos.

Por su parte, la Generalitat Valenciana condenó los hechos y la conselleria de Justicia ya instó, recordamos, a la abogacía de la Generalitat a personarse en la causa. La consellera, Gabriela Bravo, en declaraciones a Radio Alicante, declaró que ese "grave ataque a la dignidad" de la persona supone un ataque a la propia Comunidad Autónoma.