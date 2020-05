IU se opone a la bajada lineal del IBI

IU votará en contra de la reducción del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles y el descuento en los recibos domiciliados y fraccionados, que plantea el equipo de gobierno para 2021, con el apoyo de otros grupos y que supondrían una merma en los ingresos próximos a los 700.000 euros, según calcula esta formación política, que denuncia en un escrito que el tripartito pretende aprovecharse de una situación de excepcionalidad para aprobar medidas estructurales “que benefician, fundamentalmente, a los grandes propietarios, y que supondrían una considerable reducción en los servicios prestados a la ciudadanía”. Se trata de una medida que califica de “populista de la extrema derecha, que pretenden colarla al calor de la crisis haciendo ver a las familias un ahorro de impuestos que sólo va a repercutir en los ricos, a quien representan”.

Explica que no se puede permitir que se intente salir de esta nueva crisis a costa de las familias trabajadoras como considera que ya ocurrió en la de 2008, con importantes recortes en el presupuesto. Y dice también que esta medida “es una constante reivindicación de la extrema derecha, que lo único que pretende es adelgazar las administraciones y, por tanto, recortar en servicios a la ciudadanía, principalmente a las personas más vulnerables”. Y es que el Impuesto de Bienes Inmuebles está pensado para que pague más quien más tiene, por lo que cree que con esta decisión los mayores beneficiados serán los grandes propietarios. “Es una medida totalmente populista de la extrema derecha que además lo llevaban en su programa y lo han intentado implantar en el Ayuntamiento en varias ocasiones sin dar frutos porque no hacían las cosas bien, pero ahora parece que han convencido al Partido Popular, Ciudadanos y algún otro partido para hacer una bajada generalizada, que nosotros creemos que a los que más va a repercutir es a los ricos, a los de siempre y con esto se demuestra que el equipo de gobierno pretende salir de esta nueva crisis acosta de las familias trabajadoras, como había ocurrido en plena crisis anterior y no de subir los impuestos a los que más tienen para repartirlo entre los que menos tienen, que es lógico y como salieron de la crisis otros países, como el vecino Portugal”, argumenta Jonathan Gete, el portavoz de IU.

Esta formación añade que está a favor de ayudar a quien más lo necesite, tanto a personas y familias como a empresas y autónomos, pero no con bajadas de impuestos generalizadas sino con bonificaciones o subvenciones a quien realmente lo necesite. Otro ejemplo que ponen respecto a quién va a pagar esta crisis está en otro detalle del paquete de medidas anti-crisis diseñado por el equipo de gobierno: “Mientras que al sector empresarial se destina un millón de euros públicos, a las ayudas a las familias trabajadoras se destina solamente 200.000 euros, lo que se traduce en que claramente el documento va dirigido a beneficiar sólo a una parte de la población”, concluye IU.