Michelin plantea un nuevo ERTE ante la caída de la demanda. En el mes de marzo la dirección de la empresa llegó a un acuerdo con los sindicatos para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia de la repercusión de la crisis sanitaria en su producción. Una vez retomada la actividad el 13 de abril y después de que el 30 de de ese mes finalizara la vigencia de esta medida, al desaparecer en todos los casos los motivos que la justificaban y todo el personal disponible estaba en sus puestos de trabajo, en el retorno se ha constatado, como consecuencia de la paralización de la economía mundial por la pandemia, una fuerte caída de la demanda de bienes y servicios de la que Michelin no es ajena. Las producciones asignadas han sido revisadas a la baja en prácticamente todas las actividades, de tal manera que la empresa ha comunicado cierre de días, a cargo de medidas internas de flexibilidad, en todos los centros industriales para el mes de mayo. La Dirección de Michelin España ha comunicado este martes a los sindicatos la intención de iniciar un periodo de consultas para la instrucción de un nuevo procedimiento colectivo de suspensión de contratos de trabajo por causas productivas y organizativas derivadas directamente de las pérdidas de actividad como consecuencia del coronavirus.

La Sección Sindical de CCOO en Michelin analizaba la semana pasada el nuevo y complicado escenario, y concluía que ante esta situación absolutamente excepcional es necesaria una medida absolutamente excepcional. “Tenemos una serie de medidas de flexibilidad que venimos usando de hace mucho tiempo y que nos han funcionado muy bien, pero ahora estamos hablando de que esto no es marcha corriente y de que hay una bajada productiva muy importante”, explica José Ignacio Léniz, Secretario General de CCOO en Michelin. Léniz confía en que la repercusión en la factoría de Aranda sea más leve que en otros centros, por el tipo de neumáticos que se fabrican. “Hay diferencia dentro de las actividades que tenemos en Michelin España, porque el mercado de neumático de turismo no se parece en nada al de tractor qué hacemos en Valladolid y en el caso de Aranda, por lo que vemos, la demanda del neumático de camión no es de lo mejor que tenemos pero tampoco de lo peor y es probable que afecte algo a la fábrica de Aranda. pero no como en otros sitios; yo creo que yo creo que podremos salir bien del paso, con los datos que tenemos hoy, porque de aquí a un par de meses no tenemos ni idea de cómo va a estar el mercado”, matiza el responsable sindical.

En la reunión celebrada esta mañana ha quedado conformada la Comisión representativa de los Trabajadores para la negociación del ERTE, que será liderada por 4 miembros de CCOO, sindicato mayoritario en Michelin.