Cuando la solidaridad no es dar, sino renunciar

Cuando parece que la crisis sanitaria está remitiendo, afirmación que hay que emplear con toda la cautela, comienza a ser visible cada día con mayor crudeza la crisis económica y social a la que nos enfrentamos. Nos va a afectar a la inmensa mayoría, aunque cada cual lo notaremos de una manera: habrá quien se quede en paro temporal o definitivamente, se reducirán los salarios, se retirarán beneficios adquiridos, los autónomos y pequeños negocios estarán en riesgo, y cerrarán en un porcentaje no pequeño. De nuevo numerosos pensionistas van a tener que entrar al rescate de su entorno familiar y habrá actividades económicas que se encarecerán para quien las presta y para el cliente, por las medidas de seguridad, o por las restricciones o por la falta de suministros.

En este panorama cada uno va a notar la parte del zapato que le aprieta. Cada cual va a conocer muy vivamente cuál es su necesidad concreta y el daño que esta crisis le ha hecho a sí mismo a y a su entorno. Y cada sector va a pedir que se remedie lo suyo y todos ellos con argumentos más que razonables: es importante incentivar el consumo pero no podemos dejar caer la cultura, ni el deporte. La sanidad debe estar por encima de cualquier discusión y nos jugamos el futuro, literalmente, en la educación. Pero si no impulsamos la actividad industrial, comercial y hostelera nos caeremos en el pozo de una precariedad económica que dejará cada vez más pobres y mermará recursos públicos. Y mientras tanto cada vez es más urgente la necesidad diaria de alimentos y bienes básicos de un sector de la población vulnerable que se hace cada día más numeroso.

Así que va a ser más necesario que nunca que las administraciones elijan bien el destino de cada euro que se dedique a la reconstrucción social y económica de esta crisis, porque si sus recursos son limitados, lo van a ser aún más. No van a poder contentar a todo el mundo, diría que va a ser imposible tapar todos los huecos que se van a generar. Así que son fundamentales la lucidez y la honestidad a la hora de fijar un criterio para tomar decisiones: ni puede haber improvisación, ni chapuza, ni mucho menos pueden plegarse al populismo o las presiones de los más fuertes.

Y para priorizar hay que tener un criterio que se ajuste al objetivo ¿qué medidas extenderán su beneficio al mayor número de población? ¿Qué sectores reactivarán más y más rápido no solo su propia actividad sino la de otros sectores auxiliares? ¿Qué necesidades humanas son más urgentes? ¿qué ayudas pueden capacitar a las personas para salir adelante por sí mismas y no solo para remediar su situación presente? ¿qué consecuencias a largo plazo tiene dejar de lado algunos sectores, aunque no parezcan los más urgentes? Y lo que es más difícil ¿qué sectores incluso grupos ciudadanos, aun mereciéndolo, aun siendo también perjudicados, no tienen una necesidad perentoria de ayudas y se les puede pedir un esfuerzo en bien de la mayoría?

Esta es la pregunta más difícil, porque es la que va a servir para dejar en un segundo plano ayudas e incentivos seguramente justos y necesarios, que se merecen, que son legítimos, pero que pueden esperar frente a otras urgencias.

Y en este caso la ciudadanía, cada uno de nosotros y nosotras, tenemos que hacer nuestro propio examen de conciencia. Porque, si queremos salir de esto juntos, va a ser necesario que haya quien renuncie incluso a lo que es justo para que a otros les alcance lo imprescindible. Que tengamos una mirada de grandeza para reconocer que algunas de nuestras necesidades pueden esperar a favor de que nadie se quede atrás. Y por supuesto, mucha vigilancia de las administraciones, para que estén a la altura de este sacrificio.

Hasta ahora, en esta crisis, hemos demostrado ser solidarios. Ahora se nos exige algo más: ser generosos.