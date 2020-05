La vida desafía la pandemia

Hasta hace bien poco nos parecía normal asistir al milagro del nacimiento de una nueva vida. Pero en los momentos duros, cuando todo se oscurece, es cuando brilla más la esperanza. En una época en la que nos hemos centrado tanto en la enfermedad y la muerte, es muy reconfortante poder contar que la vida se abre paso, desafiando al coronavirus y todas las complicaciones que, para luchar contra él, ha generado en el sistema sanitario. Pero aún así, en este tiempo de pandemia han nacido en el Hospital de los Santos Reyes más de tres decenas de bebés, con perfecta normalidad. Sus madres lo han hecho con mucha más incertidumbre e inquietud de la que podría tener cualquiera que está a punto de traer a un hijo al mundo, pero el equipo de Obstetricia del hospital comarcal se ha encargado de que todo se llevara a cabo con la máxima seguridad y de que en el proceso tanto las madres como los bebés estuvieran cuidadas y acompañadas.

Así nos lo han contado en esta entrevista la matrona del Hospital Santos Reyes Laura de la Fuente y Verónica Vázquez, mamá de una niña hermosa, Lucía que nació el 23 de abril.

Ambas coinciden en que la profesionalidad y la cercanía del equipo han sido fundamentales para que la incertidumbre se convirtiera en tranquilidad. Laura de la Fuente insiste en que la prioridad ha sido que la seguridad en el parto estuviera garantizada, sumando a las medidas habituales las de protección contra el coronavirus. Todas las embarazadas que han acudido al hospital han sido sometidas a la prueba para conocer si se habían contagiado. También se sometían a este protocolo sus acompañantes, porque en el hospital de los Santos Reyes ha sido uno de los que ha permitido que una persona estuviera junto a la futura mamá, con todos los protocolos de seguridad y con su compromiso de que las salidas del centro durante su estancia fueran las mínimas imprescindibles.

Y si todos los partos son especiales, los de estos días han tenido una mayor carga de emotividad, como confirma Laura de la Fuente. “En estos momentos los partos son más especiales, también para nosotros, porque todo el equipo estamos trabajando muy duro para que a pesar de las circunstancias el trabajo de parto y el postparto sea el mejor posible y por ello intentamos humanizarlos y que tengan la calidez y cercanía que tenían antes de que pasara esto” asegura. “Recuerdo un parto en el que los papás eran primerizos y después de tanto tiempo esperando el momento, las últimas semanas encerrados en casa, cuando el bebé nació y la mamá se lo puso encima, los dos empezaron a llorar de la emoción. Será un momento que no se me olvidará nunca.

Pero no solo el parto el que está marcado por la situación excepcional que estamos viviendo, también las semanas previas de confinamiento, que coincidieron con las últimas semanas del embarazo. “Tenías que quedarte en casa justo en la recta final del embarazo, sin familia, con una vida más sedentaria, con mucho tiempo para pensar, cuando tienes delante un momento tan importante y preguntándote como estarán los protocolos del hospital” dice Verónica, que reconoce, en cualquier caso, que el contacto continuo con su matrona y la información que le iba transmitiendo sobre el hospital le hicieron mantener la tranquilidad con la que también entró en el hospital el día en el que el parto parecía inminente. “Estar en contacto con Laura nos ha tranquilizado mucho” dice Verónica, incluyendo también a su pareja que pudo acompañarla durante todo el proceso. “Entre con bastante tranquilidad y el equipo de profesionales me hicieron mantenerla. Mi pareja pudo acompañarme en todo momento, al dar negativos los dos en la prueba. Me he sentido muy arropada y muy acompañada”. Lo dice con su bebé de doce días ya en sus brazos. “Está muy bonita, muy hermosa” cuenta. Y el orgullo se trasluce hasta en la voz.

Los protocolos de seguridad se mantienen en el hospital, y es más que previsible que se prolonguen durante mucho tiempo. Una garantía, como explica Laura, de que se cuida la salud de los pacientes y los profesionales para que las madres y sus familias se sientan seguras. Por eso manda un mensaje de tranquilidad y de calma a las embarazadas que esperan pasar por el hospital en un futuro inmediato “Pese a estas circunstancias todo el equipo está trabajando muy duro para su seguridad y para que el momento del parto y de su estancia en el hospital sea lo mejor para todos” asegura esta profesional “Cuando llegue el momento estaremos allí para atenderlas de la mejor manera que sabemos.”