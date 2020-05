"De la UCI sanitària a l'empresarial"

Les Cambres gironines consideren que, un cop superat el pic fort de la crisi sanitària, és moment per fixar-se en l’empresarial. Ho ha dit de manera gràfica el president de la de Girona, Jaume Fàbrega: “Si abans el quid eren les UCI sanitàries, ara es trasllada a la UCI empresarial”.

De moment, no tenen dades de tancaments però han posat en marxa un programa anomenat ‘Que cap empresa tanqui’ per identificar aquells negocis que ho estan passant malament i donar-los suport urgent, bàsicament, financer i de reenfoc de mercat.

El pla -que s'aplica a tot Catalunya- també preveu “cartografiar” l’impacte de la crisi a les comarques de Girona –on el 95% de les empreses tenen menys de 10 treballadors- per veure si hi ha necessitats específiques.

Un projecte que arrenca amb un estudi previ a tot Catalunya en el que hi ha participat un centenar d’empreses de l’òrbita de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Revelava que, ja a l’inici de la crisi, un 18% d’aquestes empreses presentava problemes de liquiditat i un 21% més de falta de demanda.

Segons el president de la Cambra de Sant Feliu, Eduard Bosch, és probable que, amb el pas dels dies, aquests problemes hagin augmentat. En tot cas, el que demanen a les administracions és molt clar; un desconfinament progressiu i no allargar en excés l’estat d’alarma, baixar l’IVA als sectors més afectats (turisme, restauració perruqueries, cultura i esport), allargar les bonificacions a la seguretat social durant tot el 2020 i augmentar ajuts per als autònoms.

Els presidents de les tres Cambres gironines coincideixen que per evitar els tancaments, serà fonamental fomentar les aliances, fusions i adquisicions i acompanyar els que s’hi trobin. Per això es coordinaran amb la patronal CECOC, que ja té un programa específic per gestionar aquestes transicions, el ReEmpresa.

Voltors

Un dels sectors més afectats en aquests moments és el turístic i, en aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, ja ha advertit que s’han detectat moviments de “fons voltors internacionals” que estan molt pendent del sector hoteler.

Ha matisat que s’han detectat a la ciutat de Barcelona i que, tot i que l’estructura hotelera d’aquí no està vinculada majoritàriament a les grans cadenes, s’haurà d’estar “molt alerta” perquè es podrien arribar a veure afectades algunes empreses de la Costa Brava Sud.

El president de la Cambra de Girona ha dit que tots són conscients que “la reduïda dimensió de les empreses de les comarques de Girona pot ser un problema” i per això ha recalcat que cal fomentar les aliances. Segons el president de la Cambra de Palamós, aquestes aliances es poden donar també entre petits comerços complementaris, que poden apostar per compartir locals per reduir algunes despeses.

Això requerirà noves normatives i, sobretot, molta agilitat per part de l’administració. A la central li tiren en cara que està fent molts anuncis de cara a la galeria, que els decrets són un “laberint de lletra petita” i que les ajudes van vinculades a crèdit i haurien de ser directes.

Exportacions

Tot i el brot de coronavirus, les exportacions a països de fora de la Unió Europea han augmentat. Representen un 30% de les vendes a fora i creixen, entre d’altres coses, perquè Xina està comprant molta carn degut la pesta porcina africana.

Ara bé, els principals mercats de les empreses d'aquí –França, Alemanya i Itàlia- han afluixat molt i això ha fet que, en global, les exportacions caiguin i que moltes empreses que estaven molt enfocades al mercat exterior s’hagin vist abocades a demanar un ERTO.

Segons Fàbrega, el coronavirus canviarà la manera d’obrir mercats i per això des de la Cambra ja s’han començat a fer missions comercials virtuals. Les dues primeres amb els Estats Units i Gran Bretanya i la pròxima serà amb Àfrica Central.

Això obligarà a algunes empreses a aprimar els seus departaments d’exteriors i a fer “ajustos a les plantilles”, ha subratllat el màxim responsable de la Cambra de Sant Feliu.