Ayuso quita importancia a las aglomeraciones en IFEMA porque "al aire libre apenas hay contagio"

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que las aglomeraciones del pasado viernes en IFEMA no son tan graves porque en espacios al aire libre "apenas hay contagios". En una entrevista con Televisión Española, Díaz Ayuso, que ha reconocido que no debió invitar a tanta gente al acto de clausura del hospital de campaña, ha asegurado que hay pocas posibilidades de que el virus se expandiera durante esa jornada: "no ha habido contagios entre los profesionales de IFEMA y en grandes espacios abiertos apenas hay contagios".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defiende el acto en Ifema porque "al aire libre apenas hay contagios"https://t.co/glzIFbpYt7 pic.twitter.com/EwKgk4dLFK — Cadena SER (@La_SER) May 5, 2020

La presidenta de la Comunidad ha explicado que el acto, donde se incumplió ampliamente la distancia mínima entre personas, se abarrotó de gente porque aquella fue una mañana de celebración y se dejaron llevaron por la alegría.

La propia Díaz Ayuso llamó este viernes a la manifestación del 8M, "el mayor infectódromo de España". Lo hizo dirigiéndose a los diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid a los que acusó de irresponsables porque Podemos alentó la asistencia a esas marchas en el día de la Mujer Trabajadora, que también se celebraron al aire libre.

"Todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches"

Díaz Ayuso cree que no hay que prolongar más el Estado de Alarma. La presidenta regional, en una entrevista con esRadio, ha afirmado que el coronavirus va a estar mucho tiempo en la calle y que no tiene sentido que la gente se quede en sus casas cumpliendo a rajatabla el confinamiento: "Todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches". La presidenta de la Comunidad insiste en la necesidad de recuperar la actividad para "no arruinarnos".

"Es más cómodo tener a la gente metida en casa hasta navidades, así no me tendría que responsabilizar de nada ni arriesgarme; pero es que hay que intentarlo" ha dicho señalando de nuevo el millón de parados que se avecina en caso contrario, una cifra que desde la propia Consejería de Economía, según han admitido a la SER, no saben de dónde saca la presidenta.

Ayuso comenzó a rechazar abiertamente la prórroga del estado de alarma esta semana. Antes, sin embargo, defendió que el Gobierno central había instaurado las medidas de confinamiento demasiado tarde y lo responsabilizó de las muertes que se produjeron por ese error. El consejero de Educación de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, llegó a acusar al Ejecutivo de Sánchez en una comisión parlamentaria de ser el culpable de la muerte de más de 14.000 personas por no aplicar antes las restricciones del estado de alarma. "14.583 personas estaría vivas, 14.583 familias no estarían destrozadas", declaró el consejero la semana pasada.