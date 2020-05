Paola, empleada del hogar: "¿Qué familia puede aguantar cinco meses sin ingresos?"

Han sido las últimas en recibir ayuda del gobierno, pero desde este martes las empleadas del hogar pueden solicitar un subsidio extraordinario para hacer frente a su frágil situación económica en esta crisis del coronavirus. Podrán solicitarlo las trabajadoras despedidas y las que hayan visto reducidos sus ingresos.

En la Comunidad de Madrid hay 100.000 empleadas del hogar. Suponen la cuarta parte de trabajadoras domésticas en España, y casi 30.000 trabajan sin contrato, por lo que estas ayudas no llegarán a todas las que pasan apuros. "Estas ayudas se regulan por la base de cotización, pero muchas compañeras trabajan entre 8 y 10 horas y cotizan por 4, así que estamos en clara desventaja con cualquier otro trabajador", explica Paola Verdejo, una de las trabajadoras que con la llegad de la pandemia se ha quedado sin trabajo.

Paola tiene 40 años y trabajaba a jornada completa. Será una de las que puedan disfrutar del subsidio. Para escapar de un salario precario, ha compaginado varios empleos durante años, pero la situación empieza a ser límite: "El gobierno puede tardar hasta tres meses en aprobar la solicitud. ¿Qué hacemos en ese tiempo?", se pregunta, "dos meses de confinamiento y tres meses de espera... ¿Qué casa se sostiene cinco meses sin ningún tipo de ingreso?".

La desescalada no supone para este colectivo una vuelta paulatina a la actividad. Paola insiste en que muchas no pueden volver porque se encargaban de los cuidados de personas mayores que han fallecido y otras han sido despedidas para evitar riesgo de contagio o porque la situación económica ya no permite sus servicios.

Reprochan al gobierno una falta de compromiso con ellas, un sector especialmente precarizado y con una labor vital para la sociedad como los cuidados. Por eso exigen celeridad en la tramitación del subsidio, pero sobre todo, que se legisle para que sea posible una regularización y todas tengan derecho al paro.