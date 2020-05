Todas las personas que me conocen, y creo que también las que siguen estos comentarios semanales, saben o intuyen que soy una mujer positiva por naturaleza, cero hipocondríaca, y que siempre veo la botella medio llena nunca medio vacía. Junto a estas características que me definen también lo está el ser inmensamente realista y la capacidad de análisis desde los datos objetivos, supongo que eso forma parte de mi ocupación profesional desde hace más de treinta años, es decir, el periodismo.

Dicho lo cual, hoy creo que es esencial detenernos un momento en los datos para hacer un llamamiento al sentido común y a la prudencia.

No puedo hoy dejar de recordar uno de esos refranes tan nuestros y que forma parte de la sabiduría popular y que suelen ir cargados de pura sensatez. Dice uno de esos refranes: "vísteme despacio que tengo prisa".

Pues bien. Desde este sábado hemos vuelto a llenar las calles. Y uso el verbo "llenar" con toda la intención porque lo cierto es que el sábado nos lanzamos en masa a las calles, yo también, con ansia y con urgencia por recuperar ese espacio que nos había estado vetado a la mayoría, durante el largo confinamiento.

Ayudó el tiempo, la climatología, regalándonos temperaturas más propias del verano que de la primavera. Ayudaron las cifras que han ido mejorando cada día. Pero cuando escuché las de ayer lunes, justo antes de ponerme a escribir esta "firma" un extraño escalofrío recorrió mi espalda. Y les explico por qué. Hemos de ser muy conscientes, ahora más que nunca, de que no le hemos ganado la batalla al virus, que sigue estando ahí. Hemos de ser muy conscientes de que aún no hay tratamiento efectivo ni vacuna. Hemos de ser muy conscientes de que no podemos bajar la guardia ni un poco y que hemos de ser más escrupulosos aún con todas y cada una de las medidas de prevención y precaución porque podemos desandar lo andado en tan solo unas horas y creo que una vuelta atrás sería muy difícil de gestionar, no solo mental y emocionalmente sino, sobre todo, sanitaria y económicamente.

Alguien me decía el sábado, va a ser más complicado esto, Eva, que el confinamiento. Sabias palabras. Porque somos así, somos muy de venirnos arriba y de sentir una falsa sensación de seguridad o de menor peligro y con ello corremos el riesgo de relajarnos, de no ser tan estrictos con nosotros mismos y eso podría ser el inicio de un pequeño gran desastre.

No lo olvidemos ni un segundo. Hay que ir despacio, hay que ir con prudencia para poder poco a poco llegar a "correr"...o, lo que es lo mismo, para avanzar hacia eso que todos queremos volver a conquistar que no es otra cosa que "nuestra vida".

Un paso atrás nunca, ni siquiera para coger impulso. Nos va mucho en ello porque yo no sé ustedes pero yo quiero volver a la normalidad y no a la "nueva normalidad", se me cae encima ese apelativo. Yo prefiero decir que esto es adaptarse a las nuevas circunstancias pero ni de lejos es la "normalidad".

Ánimo. Ya queda menos.