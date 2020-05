Ayuda psicológica Real para el confinamiento

La Real Sociedad cuida todos los detalles en esta crisis del coronavirus. No sólo se trata de trabajar el aspecto físico en estos 50 días sin poder salir casa; sino que también hay que intentar cuidar el aspecto mental de los jugadores, que psicológicamente estén bien preparados para vivir esta situación tan compleja y la vuelta progresiva a una nueva normalidad también en el fútbol. En este aspecto, la persona que tiene la llave en un club como el donostiarra es Imanol Ibarrondo, el coach del primer equipo de la Real que también se encarga de trabajar con otros deportistas de Zubieta. Se trata de un reputado psicólogo deportivo que llegó a la Real de la mano de Roberto Olabe tras un fructífero trabajo en la selección de México.

Una de las labores de Ibarrondo durante esta crisis del coronavirus es la de estar en contacto continuo con los jugadores del equipo txuri-urdin para ayudarles desde el punto de vista mental a llevar mejor esta situación. "Llevo escuchando durante todo este tiempo la palabra 'resistiré', que viene ligado a la palabra estoicamente, y es una expresión bien traída, porque los estoicos desde hace mas de 2.000 años han sido maestro en el arte de diseñar estrategias u técnicas para poder afrontar las adversidades de la vida sin ser vencidas por ellas", explica Ibarrondo cuando se le pregunta por esta pandemia global

El coach de la Real les da consejos a los jugadores sobre cómo comportarse durante estos días sin poder salir de casa. "Oigo mucho hay que tomarse esta situación con filosofía, y yo la interpreto como tomárselo con serenidad y aceptación de lo que no se puede cambiar. Y estoy muy de acuerdo, porque la filosofía estoica la resumo en que sólo hay tres cosas que dependen de nosotros: nuestros pensamientos, juicios e interpretaciones que hacemos de las cosas que nos pasan; la segunda son nuestras emociones, que no se pueden evitar y no se pueden reprimir, pero que tenemos que controlar y regular para impedir que nos hagan sufrir de forma innecesario, que no nos invada la tristeza, la rabia, la angustia, el miedo o la preocupación; y la tercera son nuestras acciones, comportamientos y actitudes. Son las tres cosas que dependen de nosotros, todo lo demás está fuera", explica.

Ibarrondo explica cada uno de sus consejos con ejemplos y frases de la filosofía antigua. "Marco Aurelio, que era el más famosos de los estoicos, lo resumiría todo en una frase: tu tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos, entiende esto y encontrarás tu fuerza", señala. Y añade: "Ojalá podamos aprovechar este parón obligatorio para mirar hacia dentro, hacernos un chequeo, conocernos un poco mejor, descubrir tus talentos y habilidades, y tomar consciencia de quien estás siendo en esta situación. Dedicarte un poco a ti".

El coach de la Real recurre siempre a pequeñas historia que tienen una sencilla moraleja. La relacionada con el coronavirus es la siguiente: "Hay una historia de un científico que estaba intentando arreglar el mundo, y su hija le pidió si lo podía ayudar, pero ante su insistencia le da un mapamundi en forma de puzzle para tenerla entretenida. Su sorpresa fue que a los diez minutos la niña le llevó el mapamundi perfectamente montado. la niña le dijo que del mundo no sabía nada, pero que detrás estaba la silueta de un ser humano, así que he arreglado al hombre y se ha arreglado el mundo", cuenta Ibarrondo. Y después desarrolla la enseñanza del cuento. "Quizá esta situación sea un momento estupendo para dejar de preocuparnos tanto por el mundo, de quejarnos y lamentarnos buscando culpables, y dedicarnos un poco a nuestro mundo interior, a ser mas pacientes, compasivos,comprensivos, tolerantes, a mejorar la calidad de las relaciones con nuestra gente. Dedicar un poco tiempo a cuidar y arreglar un poco el tiempo de cada uno pueda ser decisivo para arreglar el mundo de todos". Frases, historias, enseñanzas contadas de una forma pausada y armoniosa que llena de paz y optimismo a los jugadores, como más de uno ha llegado a reconocer. Toda ayuda será poca para que no nos volvamos locos estos días, tampoco los jugadores.