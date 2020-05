Entrenar en la nueva normalidad

Ya podemos salir a la calle a hacer ejercicio de forma individual, respetando la distancia de seguridad y en los horarios establecidos: De 6 a 10 y de 20 a 23 h. En los próximos días, si la situación lo permite, se autorizaría el deporte individual en centros deportivos, sin contacto y con cita previa. ¿En qué va a cambiar esto nuestra forma de entrenar? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo vamos a hacer ejercicio de forma segura en esta nueva normalidad?

"Podemos comenzar a caminar en el tiempo que hay determinado. Esa puede ser una buena forma de empezar. No se puede comenzar pasando de cero a 100. No todo el mundo sabe correr de forma adecuada", señala Jorge García, doctor en Alto rendimiento y profesor de la UNIR.

Deberíamos tener en cuenta que no todo es tan simple como lanzarse a las calles a correr. Hay que estar en forma para poder correr, no correr para estar en forma. Diferentes estudios muestran que las articulaciones soportan entre dos y cuatro veces nuestro peso corporal cada vez que impactamos contra el suelo. Si no disponemos de un estado de forma previo, tenemos sobrepeso o alguna cardiopatía, la carrera podría aumentar nuestro riesgo de lesión o de sufrir algún problema cardiovascular. "Un paseo quema calorías, mejora nuestra salud cardiovascular, hace que no perdamos salud ósea. Deberíamos hacerlo cada día”, añade Jorge García.

Garantizar la seguridad de los usuarios

Tanto en la calle como en un centro deportivo la prioridad debería ser respetar las normas. “Nuestra forma de hacer ejercicio va a cambiar y hay que garantizar la seguridad de los usuarios por encima de todo”, afirma Guillermo Alvarado, entrenador personal en Valencia y director de PERFORMA. En la fase 1 podríamos realizar actividad física individual en centros deportivos, con cita previa, sin contacto físico ni uso de vestuarios. ¿Vale todo para poder entrenar seguro? ¿Cómo se prepara una instalación para hacer frente a estos cambios que se nos plantean? “No todo sirve. Los clientes deben conocer con qué productos van a desinfectar las instalaciones y preguntar si son los autorizados por el Ministerio de Sanidad. Su seguridad está en juego. No todos los productos sirven para eliminar el virus”, señala Alvarado.

La limpieza por nebulización, como los túneles desinfectantes o el ozono, están prohibidos en presencia de personas al ser altamente tóxicos. Además, el ozono no está autorizado por la Unión Europea. El reglamento 528/2012 exige un periodo de 48 horas en el cual no podrá entrar ninguna persona, lo que impide, aunque se tratara de un producto autorizado, la desinfección diaria. “No hace falta decir lo importante que resulta la limpieza y desinfección frecuente, como mínimo diaria, siendo recomendable llevarla a cabo entre clientes”, comenta el directivo.

“El entrenamiento en un centro, si el aforo es muy limitado, y la empresa lleva a cabo todas las medidas disponibles autorizadas, es casi tan seguro como hacerlo en un quirófano. Mucho más que al aire libre. Para ello es necesario que el usuario se asegure de que todo el material de protección está autorizado -sello CE, en el caso de las mascarillas- que la limpieza y desinfección del centro se hace de manera diaria y con productos autorizados por el Ministerio de Sanidad”, admite el director gerente de PERFORMA.

Nuestra forma de hacer ejercicio cambia, los usuarios, ya sea al aire libre o en un centro comienzan a adaptarse a las nuevas medidas de seguridad que repercuten en su práctica deportiva. Estas semanas son el inicio de esa “nueva normalidad” en la que el movimiento, más que nunca, es vida.