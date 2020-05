El insoportable confinamiento de la prostitución

La prostitución no entiende de confinamientos ni de pandemias, se sigue ejerciendo con mayor crudeza en los clubes de alterne. Los clientes se las arreglan para llegar sin ser detenidos por la policía. Según el testimonio de Samantha Milás, allí no hay medidas de protección ni horas en el día, "no tienes hora para dormir ni hora para levantarte. Si suena la puerta o el teléfono tienes que ponerte a disposición del cliente para que te miren y te elijan, con la persona dentro de una habitación. Eres un objeto, eres su objeto. No puedes decir que no, porque se quejan con los dueños de la casa, y si se quejan, no cobras", explica Milás, que ha ejercido la prostitución durante años en Canarias.

"En la prostitución no es posible el distanciamiento social. La palabra que más se repite en las páginas de contactos es precisamente esa, 'contacto', besos y abrazos, etcétera", explica. Samantha ejerció 'el trabajo sexual', -como ella lo llama-, en Lanzarote entre 2012 y 2015 y previamente en Italia y en Barcelona. De hecho, todavía hoy lo ejerce y considera que ha "conquistado su libertad", afirma Samantha. Distingue entre la postitución y lo que ella hace y critica que las posturas abolicionistas "no tienen en cuenta que se puede ejercer este 'trabajo' desde la independencia", dice literalmente, pero para eso es necesario "empoderarse".

"Para mi la prostitución es el trabajo sexual bajo coacción, las compañeras humilladas en las calles, maltratadas psicológicamente en locales de ocio nocturno, en bares, discotecas, clubes de alterne y pisos particulares", explica Samantha. Sin embargo, tolera el "trabajo sexual" cuando se ejerce "por voluntad propia, de forma independiente y en condiciones higiénicas, con unos horarios flexibles que permitan compaginar trabajo, descanso, vida social y familiar", explica. Esta percepción del trabajo sexual es muy discutida por buena parte del movimiento feminista, que considera que la prostitución siempre es coactiva y por lo tanto, son partidarias de la abolición y en ningún caso de la regulación. Escucha la entrevista completa a Samantha en Hoy por Hoy Lanzarote.

"No es justo que yo tenga una vida cómoda y me calle ante lo que están pasando muchísimas compañeras", denuncia Samantha

"Cuando una persona ejerce este 'trabajo' bajo la coacción primero la intentan manipular, te vuelves dependiente, te maltratan psicológicamente para que tu autoestima caiga por los suelos", explica Samantha. "La prostitución va de la mano del consumo de alcohol y drogas, a mi me dijeron que si no consumía drogas no servía para este trabajo, porque la mayoría de los hombres que venían eran personas de mucho dinero que venían buscando la diversión desenfrenada", explica. "Para eso tienes que drogarte y estar a su nivel, por lo tanto, acabas dependiendo y gastando en drogas todo el dinero que ganas, mientras pierdes tu vida", denuncia.

"Como soy independiente tengo una franja horaria, hago vida social y descanso. Además, no lo hago diariamente, sino de forma muy esporádica. Si yo estuviera de interna en una casa de citas o en un club de alterne estaría sufriendo. Siempre tienes una compañera a la que maltratan psicológicamente, a la que humillan y vejan, por muy bien que te vaya económicamente te quedas afectada psicológicamente", explica Samantha. "Hay que trabajar para que las personas en esta situación se empoderen y sepan exigir su independencia y expresarse para salir de esta situación", pide Samantha.