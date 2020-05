Javier Merino: "Se les ha dañado la reputación a nuestras futbolistas con este movimiento"

El Partit Popular defensa que la lliga femenina hauria de continuar i per això presentarà una proposició no de llei que insta al CSD a revocar la suspensió de la lliga Iberdrola. Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb el diputat i portaveu d’esports del PP, Javier Merino, que és qui presentarà aquesta proposició no de llei. "Se les ha dañado la reputación a nuestras futbolistas con este movimiento", ha afirmat Merino als micròfons de SER Catalunya.

El diputat del PP ha explicat que han decidit presentar aquesta proposició no de llei per “justícia”. “No podemos, durante meses e incluso años, haber trabajado en pro de la igualdad en el deporte, para que, superando la crisis de la pandemia, de repente, tras una decisión unilateral se suspenda el fútbol de la Primera División femenina porque jurídicamente se entiende que no es profesional, con lo cual lo presentamos por justicia. Es muy contradictorio por todo lo que hemos hecho durante estos meses", ha explicat.

Segons la federació, s’ha suspès la lliga femenina perquè no hi ha diners per poder aplicar les mesures sanitàries i tornar així a la competició. Javier Merino ha dit al ‘Què t’hi Jugues!’ que no accepta aquest argument. “Se firmó un convenio para profesionalizar el fútbol femenino. Esta decisión justamente es lo contrario, les rebaja el estatus a las chicas del fútbol femenino a un fútbol amistoso. Yo no entiendo absolutamente nada y por supuesto vamos a presentar la proposición y que den las explicaciones necesarias. Lo que no voy a aceptar es que es por dinero, cuando se estaban manejando unas cifras estratosféricas para que no acabe el fútbol en España, con lo cual me parece sorprendente”, ha dit Merino.

“Que no hay dinero nos tendría que explicar la Federación o el CSD entonces en que van a repartir el dinero cuando acaban de crear una fundación que se llama ‘España Global’, en el que gracias a la nueva regulación de los derechos televisivos, la liga de fútbol ponía muchísimo más dinero precisamente para impulsar el deporte tras la crisis sanitaria. ¿Y para el deporte femenino no hay dinero? Me parece peor la respuesta. Precisamente el convenio colectivo salió adelante porque alguien puso dinero”, ha afegit.

Javier Merino ha explicat que la sensació que tenen des del PP és que s’ha pres aquesta decisió perquè en aquests moments només es pensa en el futbol de Primera i Segona Divisió. “No piensan en ningún deporte ni en ninguna modalidad más, y en este saco no está el fútbol femenino. Quien ha tomado la decisión, que viene avalado por el gobierno de España, en este caso la RFEF, no se ha parado ni un minuto a pensar si con este movimiento estaba sacrificando años de trabajo, de profesionalizar el futbol femenino. Entiendo que no le han dedicado ni un minuto”, ha explicat el diputat del PP.

Al ‘Què t’hi Jugues!’ Javier Merino també ha destacat el fet que aquesta decisió s’ha pres sense conèixer quin era el punt de vista dels clubs. “Yo creo que con un calendario se puede terminar perfectamente la liga Iberdrola, salvo que los clubes decidieran lo contrario, pero es que tampoco se les ha dado la oportunidad de opinar. Estoy seguro que, si se les da la oportunidad, y se cumplen los criterios sanitarios, por supuesto, yo creo que terminarían la liga, que estarían ilusionadas en terminar la liga. Por lo menos a mí me lo han transmitido así en algunos clubes. Si ellos mismos eligen que no, buena decisión según sus criterios, pero lo que no puede ser es de la noche a la mañana, que un tercero elija por ellas”, ha dit Merino.