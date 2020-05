Bob Dylan y el final del confinamiento: I Shall Be Released

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #98. EMISIÓN 10/05/2020

ARTISTA: BOB DYLAN

CANCIÓN: I SHALL BE RELEASED

AÑO: 1979

HISTORIA: LIBERACIÓN DEL CONFINAMIENTO

VIDEO: I SHALL BE RELEASED - BOB DYLAN

Con mucha paciencia vamos llegado a los 60 días de confinamiento y también a la edición número 98 de LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN. Y para hoy hemos elegido un canto a la libertad del gran cantautor americano del siglo XX. Uno de los mejores temas de uno de nuestros líderes culturales desde hace ya casi sesenta años. Bob Dylan y su “I shall be released”.

La canción tiene ya 53 años de nada. En el año 1967 Bob Dylan atravesaba un periodo confuso y complejo. El año anterior, a los 26 años de edad, sufrió un severo accidente de moto que le tuvo apartado de conciertos y giras durante varios años, tras haber conquistado el mundo en los años anteriores con álbumes deslumbrantes que hicieron crecer su leyenda. Como tantas veces sucede a las estrellas del rock, después de un ascenso a los cielos llega la caída a los infiernos, y en el 67 Dylan estaba en ese tránsito hacia abajo. Por el accidente se retiró un par de años en su casa de Woodstock a tener su vida familiar y estuvo ocho años sin salir de gira. En ese ambiente nace “I shall be released”, donde Bob Dylan pone voz a un preso que anhela salir de la cárcel. Un condenado a muerte, por cierto. Esta canción siempre fue un alegato contra la pena capital, aunque Dylan también habla, metafórica y subrepticiamente, de sí mismo, como siempre. “Veo mi luz venir brillando desde oeste hasta el este, algún día, algún día seré liberado”. Este verso, el más emblemático de la canción, tiene unas interesantes reminiscencias. En los años 20, los presos negros del Sur tenían la superstición de que si miraban desde la ventana de su celda aquel tren nocturno cuyo nombre era Midnight Special y les iluminaba la cara con sus luces frontales cuando venía del oeste hacia el este, eso era una señal divina de que iban a ser liberados. Todos querían ver esa luz que pocas veces daba en la cara de alguno de ellos. La canción usa esa metáfora como la esperanza de los desesperados. A Dylan lo que le desesperaba era la fama, que él no había querido que llegara tan lejos, y él también quería ser liberado de ella, en cierto modo. Esos dos significantes nutren un extraordinario tema musical que solo quería ser una canción folk y acabó, como tantas de Dylan, convertida en un himno, un himno a la libertad. Y con inspiración en el gospel, con ese tono entre mesiánico y religioso que elevaba las canciones dylanianas a otra dimensión.

Algún día, algún día, nosotros también seremos liberados. Pienso que no tenemos derecho a quejarnos por nuestro inesperado confinamiento por el coronavirus en este año 2020, porque nosotros no hemos estado presos ni hemos sufrido como un condenado a muerte. Nos hemos preservado en casa durante dos meses para evitar un contagio masivo y para no colapsar los hospitales. No nos precipitemos todavía, aún nos falta un poquito más y cualquier día, cualquier día, nosotros también seremos liberados de esta pesadilla. Pero falta un poco. Mientras, soñemos con esa y con cualquier otra libertad que no tengamos con este tema histórico de Bob Dylan, a quien acompaña en esta versión Joan Baez: “I Shall Be Released”