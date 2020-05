Gerard Esteva (UFEC): "Podrien desaparèixer la meitat dels clubs catalans per la crisi del Covid19"

En la situació actual, hi ha molts clubs esportius a Catalunya que estan en risc de desaparèixer. Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Gerard Esteva, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), qui ha afirmat que, si no hi ha injecció econòmica a fons perdut, la meitat dels clubs catalans estaria en risc de desaparèixer. “En la passada crisi, la del 2008, que va ser bastant més gradual, van desaparèixer un 23% dels clubs esportius a tot l’estat. Nosaltres hem encarregat un estudi per l’impacte econòmic, que encara no el tenim definit, però totes les informacions que ens arriben ens indiquen que, com que aquesta crisi és molt més severa, el número serà significativament més elevat que aquest 23%. Estem parlant d’una gran part del sector esportiu que està en escac i mat en aquests moments”, ha dit.

“Les obligacions amb els bancs continuen igual, els rèntings, els materials esportius, les despeses de manteniment, els lloguers que puguin tenir les diferents entitats, tot això continua pràcticament amb les mateixes xifres que quan estaven oberts, no hi ha hagut cap mena de flexibilitat”, ha afirmat Gerard Esteva, que ha afegit que “els clubs i gimnasos petits d’aquest país estan, no al 50, una quantitat bastant més elevada, a punt de desaparèixer, perquè és insostenible absolutament aquesta situació”. Esteva ha explicat que per fer-hi front només hi ha dues solucions: “o que es pugui tornar a la normalitat, que això sembla que per raons sanitàries és més difícil a curt termini, però l’altra, que jo crec que és imprescindible i que és una obligació de l’administració, és ajudar a les entitats esportives a través de fons de finançament. Espanya ho ha fet, ara toca a les administracions d’aquí que també ho facin”, ha explicat.

El president de la UFEC ha explicat al ‘Què t’hi Jugues!’ que s’han reunit amb tots els partits polítics i que, per evitar que tants clubs desapareguin, estan insistint molt en dues línies. “Per una banda, suport econòmic. Això vol dir posar a disposició de les entitats finançament, però sobretot finançament a fons perdut, és a dir, que no s’hagi de retornar i que ajudi a pal·liar la crisi tan severa que estan patint les entitats. Aquesta seria una línia de treball, que nosaltres tenim calculat amb 25 milions d’euros per tot el sector esportiu. En aquests moments la Generalitat en té pressupostats uns 15, per tant encara faltaria fer un esforç d’entre 10 i 15 milions d’euros més per ajudar a les entitats a pal·liar aquest cop”, ha afirmat.

Per altra banda, la segona línia del pla que han impulsat és la simplificació administrativa. “Ha arribat el moment de fer fàcil les coses a les entitats, perquè si les administracions no fan fàcil a les entitats la seva gestió, cada vegada aquesta eliminació d’entitats serà més severa, no només per raons econòmiques sinó també de gestió”, ha dit el president de la UFEC.

Per altra banda, Gerard Esteva ha explicat que l’àmbit privat és qui pateix més, perquè “està absolutament desemparat, sense finançament efectiu, sense recursos a fons perdut i sense flexibilitzar la seva burocràcia”. “Les federacions que patiran i pateixen més el tema de la crisi són aquelles de l’àmbit més privat. Dintre de la lluita hi ha un drama evident, perquè són esports de contacte i, per tant, segurament entrarà en les fases finals sanitàries, en la fase 3 o inclús 4. També el bàsquet, el futbol americà, el rugbi, ho estan situant en aquesta última fase. El taekwondo, el judo, el karate, tot això són gimnasos de gent humil, autònoms, petits empresaris que tenen el seu gimnàs, que paguen el seu lloguer, que tenen la seva clientela i que al no poder fer la seva activitat, capa absolutament les possibilitats econòmiques que puguin tenir”, ha afirmat.

Al ‘Què t’hi Jugues!’ el president de la UFEC també ha destacat la desigualtat que s’està generant tant en els esportistes com en la competició, ja que les Comunitats Autònomes no estan en la mateixa fase de desconfinament. “El problema de la competició va molt més enllà. Ara entrarem en un estat global en què hi haurà gent que estarà a la fase 0, altres a la fase 1 i inclús altres a la fase 2, i aquesta diferència serà cada vegada més notòria. Això genera una desigualtat en els esportistes i en la competició espectacular. Ja no en la competició pròpiament estatal, sinó també per les preparacions olímpiques i de desenvolupament normal”, ha afirmat Gerard Esteva, qui ha afegit que, des del seu punt de vista, “no té cap mena de sentit que no s’hagin pogut obrir les piscines per estar a disposició dels esportistes d’alt nivell i dels federats”.