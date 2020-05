Sergio Lozano: "No nos consideran deporte profesional y salimos perjudicados sin poder entrenar"

El capità del Barça de futbol sala, Sergio Lozano, ha atès avui els micròfons de SER Catalunya. La Federació Espanyola va dictaminar que hi hauria un play-off exprés a partit únic, que es disputarà a Màlaga i, per tant, el Barça ha de tornar a la competició. Els jugadors han passat les proves mèdiques, però de moment no poden entrenar, perquè només el futbol i el bàsquet es consideren esports professionals. “Aunque somos jugadores profesionales, según la ley no consta como que el fútbol sala es un deporte profesional y por lo tanto no podemos entrenar, aunque sea con las medidas oportunas. Al no ser deporte profesional, de momento a entrenar y hacer lo que podamos en casa y al aire libre cuando nos corresponde”, ha dit el capità.

“A corto plazo lo veo muy difícil que esto se cambie. Espero que esta situación que estamos viviendo, atípica y sobre todo a nivel de salud un drama, permita cambiar ciertas cosas que hasta ahora quizás no teníamos tanto en cuenta, el ser deporte profesional sí o no, porque no nos podía influir tanto directamente, pero ahora te das cuenta de que para ciertos aspectos salimos perjudicados”, ha afirmat Lozano al ‘Què t’hi Jugues!’.

Així doncs, els jugadors del Barça de futbol sala continuen entrenant des de casa; Sergio Lozano ha explicat que ara estan entrenant el físic, i que això és molt diferent del que es troben durant els partits. “Son otro estímulo: está el balón, el oponente, y por mucho que estés fuerte físicamente, en una arrancada, en una salida, en un cambio de dirección, porque la pelota así lo dicta, pues no estás acostumbrado y si no tienes un período de entrenamiento suficientemente válido para ponerte en forma, seguramente sucedan lesiones, como estoy casi completamente convencido que pasará”, ha dit.

Actualment hi ha Comunitats Autònomes que han pogut passar, o que passaran els pròxims dies, a la primera fase del desconfinament i que podran començar els entrenaments individuals, i més endavant també els col·lectius, abans que ells. “El problema va a ser el mínimo que podamos llegar todos. No sé si llamarlo adulterado, porque principalmente te puedo decir que ahora mismo, a mí personalmente lo que menos me preocupa es el deporte, me preocupa mucho más la salud y que todo vaya remitiendo y que seamos capaces de ser conscientes de la situación en la que estamos inmersos, pero iremos viendo las semanas como pasan y que soluciones o que perspectivas tenemos”, ha explicat Lozano.

“Da igual que quedes primero o segundo en la liga regular, que hay un playoff. No es tan importante al llegar primero o segundo al final de la liga regular, y más teniendo en cuenta que nosotros este año estamos en todas las competiciones. En la liga regular quieres quedar primero, pero al final, sabiendo que te estás jugando muchas competiciones y que son muchos partidos, a veces te despistas sabiendo que hay un play-off final, es evidente”, ha dit Lozano, qui ha afegit que desitja que tot millori i que puguin tornar a jugar, però que “sinceramente me da igual si fuese primero o segundo, que sea campeón de liga o no si no se va a jugar. Al final lo más importante es la salud”.

“A veces perdemos un poco la noción de la realidad en el sentido de que no es lo más importante ser campeón de liga en estas circunstancias, por lo menos a mi criterio. Tal y como está sucediendo, con la cantidad de medidas restrictivas que estamos teniendo, con la cantidad de muertes, familias destrozadas que no se pueden despedir, a mí personalmente lo que menos me preocupa es si yo soy campeón de liga o no”, ha conclòs Sergio Lozano al ‘Què t’hi Jugues!’.