Vecinos de Los Urrutias denuncian el mal estado de la arena y playa

Ana Pineda Acosta, presidenta de la Plataforma vecinal de la playa de Los Urrutias, denuncia el abandono que vienen sufriendo los vecinos de los Urrutias desde hace años por parte de todas las administraciones.

"A día de hoy la situación es insostenible en todos los aspectos no solo por el empeoramiento del Mar Menor, el cual por nuestra situación geográfica venimos padeciendo antes que ninguna otra localidad y que a las innumerables deficiencias que sufrimos se suma una plaga de mosquitos desde hace meses, que hace insoportable realizar cualquier actividad, incluso ni abrir ventanas o estar en las terrazas durante el periodo de confinamiento", según apunta.

Esta plataforma recuerda que en una asamblea vecinal el pasado año, con toda la corporación municipal y diferentes representantes de organismos oficiales como la anterior Directora General del Mar Menor, más de 300 vecinos manifestaron un "no rotundo " a la colocación de balnearios.

Afirman tener "un baño envenenado por unas aguas contaminadas de nitratos y una playa donde no es saludable ni su entorno ni la calidad de sus arenas".

"Hace unos años cuando la situación de la playa de Los Urrutias comenzaba a empeorar (2011- 2012) hubiese sido una buena opción, pero debido al estado tan lamentable en el que actualmente nos encontramos creemos que los balnearios no supondrían ningún beneficio para los residentes y vecinos, si no, que se trataría de una maniobra política y otro engaño más mientras no haya un baño de calidad y una playa limpia, con arena renovada y dotada de todos sus servicios".

Por esto hacen un ruego a las administraciones implicadas para la "no colocación de los balnearios", pidiendo un plazo de demora a dicho proyecto hasta que no sean llevadas a cabo el resto de actuaciones que nos fueron prometidas. Esto tiene un nombre y es tener voluntad política y querer hacer bien las cosas, lo demás sería demagogia y deslealtad absoluta hacia el pueblo", afirman.

"Primero limpien la playa, inviertan en todas las deficiencias que tenemos y cumplan con las responsabilidades que no han cumplido durante muchos años y después instalen balnearios , inviertan y adornen lo que quieran que todo será bienvenido", han concluido.

Sobre esta situación, el concejal de Descentralización del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega, en el programa Hoy por hoy Cartagena reconocía que la limpieza de la arena correspondía al Ayuntamiento que estaba haciendo una gran esfuerzo para mantenerla limpia, pero que la climatología de estos días con fuertes vientos, se lo estaba poniendo muy difíicil por el arrastre de forma continua de algas a la orilla de la playa.

En cuanto al mal estado del agua, Diego Ortega ha recordado que "esto depende de la Administración del Estado y que el Ayuntamiento no tiene competencia en esta materia".

En cuanto a los balnearios, el concejal de Descentralización afirma que "existe cierta polémica entre los vecinos a la hora de decidirse si quieren o no esta instalación. Frente a la Asociación de Vecinos de Los Urrutias que apoya el proyecto, está esta plataforma que se opone rotundamente, por lo que tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos", ha dicho.

Ha recordado que el Ayuntamiento de Cartagena ha destinado 200.000 euros para el Plan de Obras de Emergencia en las playas del Mar Menor en su término municipal.