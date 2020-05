Luis Suárez: "Arthur no ha hecho nada hasta ahora. ¿No podría haber hecho lo mismo Aleñá?"

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb l’exfutbolista del Barça i col·laborador a la Cadena SER, Luis Suárez, sobre l’actualitat futbolística, sobre el possible fitxatge de Lautaro pel Barça i també sobre l’aposta del club per la cantera.

Sobre l’aposta de Quique Setién i el Barça pels jugadors de La Masia

"Hay que reconocer que en España si entrenas al Barcelona sabes que te piden que tienes que ganar algo, y cuanto más ganes y cuanto más importante sea mejor. No es fácil, no es como en otros clubes. Él en los clubes en que ha estado ha podido hacer y arriesgar con chavalitos y no pasaba nada. Aquí en el Barcelona es más difícil, pero hay que tener presente siempre una cosa: si tú vas a mirar la historia del Barcelona, cuando había, aunque fuera joven, pero que era un jugador del nivel del Barcelona, el entrenador que estaba lo metía, y esto es lo que también tiene que hacer él, no puede hablar y después que no meta a nadie. Porque yo un poco creo que este chaval Arthur hasta ahora no ha hecho nada. ¿Tú crees que lo que ha hecho Arthur hasta hoy, no lo podría haber hecho Aleña? Por lo menos lo mismo”.

“Si viene uno de fuera tiene que jugar a un nivel alto, y entonces Aleña está allí sentado en el banquillo y lo mira, como se tuvieron que ir Rafinha i Thiago. Si hay, el entrenador tiene que meterlo enseguida. Además, hoy cuestan mucho los jugadores y andar a buscar uno que le pagas como si fuera de verdad y después no lo es, entonces haz jugar el de casa”.

Sobre Lautaro Martínez

"Yo lo conozco poco porque he visto poquísimos partidos del Inter. No tengo un metro de juicio, pero oigo que hablan muy bien. Él estuvo muy bien en el anterior campeonato. Se ve que es un jugador muy interesante porque si lo quieren tantos equipos es natural que sea así".

L’etapa de Luis Suárez al Barça va arribant al final?

“Un poco sí, por una cuestión de edad y porque ahora últimamente empezaba a tener lesiones, etc. El Barcelona no puede estar esperando a ver qué pasa y si puede o no puede. Si puede, encantado porque ha rendido siempre fenomenalmente. Si no, tiene que ir a buscar ya un sustituto y que no lo coja el toro fuera de posición. Y a Lautaro, por ejemplo, Messi lo conoce bien porque juega con el equipo nacional, y si él dice que sí, pues sí, porque además quiere decir que él se encuentra a gusto con este jugador, como se encuentra a gusto con Suárez, pero hay que empezar a renovar en algunos aspectos, en algunas cosas, sobre todo en lo que es el que mete goles. Hay que andar con ojo y si hay uno por ahí hay que cogerlo”.

Sobre quins jugadors del Barça s’emportaria a l’Inter de Milà

"Yo creo que en este momento lo que le interesa más al Inter es la pasta. A ellos les iría bien la cifra más alta, dinero y después se apañan. El Inter tiene que mejorar y tiene que intentar ganar el campeonato italiano y la copa de Europa”.

Veuria a Arturo Vidal a l’Inter?

“Iría a buscar jugadores con un provenir más seguro, porque Vidal ha hecho años extraordinarios, pero pensando de hoy para mañana y pasado mañana no lo sé, tengo mis dudas. Los que tienen que vigilar tienen que saber bien como están estos jugadores porque si no es peligroso. Vale más uno que sepas que, aunque sea inferior, está sano y que tiene ganas de tirar para arriba, porque tampoco puedes ir a buscar jugadores que ya han hecho un poco todo en su carrera; tienes que ir a buscar jugadores que tengan ganas de hacer algo, que tengan ganas de ayudar a que este equipo, en este caso el Inter, vuelva a ser quien fue hace años a nivel europeo, y ahí hay que calibrar bien".

Veuria bé un intercanvi Lautaro-Arthur per l’Inter de Milà?

“Cuando ponen que Arthur va a venir a cambio, parece que están mandando casi a Pelé. Entonces se ve que no han visto los partidos. Hasta ahora yo creo, es un ejemplo, que no ha hecho cosas talmente grandes para decir ‘carai, que jugador hemos traído de Brasil’. No porque sea brasilero ya juega bien, allí también hay gente que juega mal, pero no voy a buscar a uno tan lejos y lo pago, para que después me juegue como uno que tengo en casa, gratis”.

Sobre si el Barça hauria de ser campió de lliga si no es pot acabar la competició

"Es una cosa bastante difícil. No sé si en España son capaces de hacer una cosa de este tipo, porque hay mucha gente que dirá que no, que hay que ganarla, hay que jugarla, y tendrán también sus razones. Yo lo que pienso es que mejore un poco esta situación y que empezamos a hacer un poco de vida casi normal".