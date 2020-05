Les escoles reobriran amb quinze alumnes per aula

El retorn a l’escola es marca amb un màxim de 15 alumnes a l’aula i l’ús de mascareta serà obligatori en les situacions on no es pugui garantir la distància social recomanada.

El ministeri d’Educació ha fet arribar una nota informativa sobre les condicions sanitàries per al retorn als centres escolars.

Pel que fa als alumnes d’entre 6 i 18 anys, s’ha establert un màxim de 15 esdudiants i una distància mínima de dos metres entre els infants i amb el docent. Tant uns com altres tenen l’obligació d’arribar a l’escola amb la mascareta posada. Un cop són a l’aula, el professor pot proposar als alumnes treure’s la mascareta, en aquest cas n’haurà de portar una FFP2. Sempre que surtin als espais comuns o no puguin respectar la distància de dos metres caldrà que es posin la mascareta L’altra opció és que tothom la porti posada durant tota la jornada.

Cada alumne ha de portar la seva ampolla d’aigua o cantimplora i només podran agafar-la després d’haver-se rentat les mans.

En el cas dels alumnes menors de 6 anys, no podran dur la mascareta durant tota la jornada ni tampoc es pot garantir que mantinguin el distanciament social. Les normes per acollir els infants que no estan en edat obligatòria d’escolarització són: màxim 3 alumnes per adult, la mascareta no serà obligatòria un cop siguin a l’aula i els adults hauran de dur una mascareta FFP2 durant tot el dia i pantalla o ulleres protectores.

La nota informativa estableix que cal dur un control estricte dels espais comuns per evitar que els alumnes de diferents classes coincideixin entre ells. Al pati, s’hauran d’encintar els bancs i tancar les fonts d’aigua, no es podran ajuntar alumnes de diferents aules i sempre s’haurà d’anar amb mascareta i mantenir una distància. Ningú es podrà tocar ni abraçar.

Pel que fa a les escales i passadissos, cada centre haurà de marcar un sentit únic de direcció i s’ha de garantir una neteja periòdica dels lavabos.

S’estableix que el dia de la reobertura i després de manera periòdica cal formar els alumnes sobre les mesures de protecció com la importància de rentar-se sovint les mans, el manteniment de la distància social u l’ús correcte de les mascaretes. Així mateix, caldrà organitzar l’entrada i sortida de manera esglaonada i es deixa clar que no hi haurà servei de transport escolar. En el cas del servei de menjador, es permetrà sempre i quan es pugui mantenir el distanciament social.

Pla pedagògic

Els alumnes que retornin el 2 de juny a les aules també mantindran una part de la formació per la via online.

L'executiu, a través de la comissió interministerial que analitza la represa de l'activitat acadèmica, està tancant un protocol pedagògic que garanteixi el retorn a les aules de la millor manera possible.

El protocol es tancarà aquest vespre amb el personal educatiu, sindicats i els representants dels tres sistemes i inclourà "tant la tipologia d'activitats que s'hauran de desenvolupar fins al final del curs com les hores presencials i les hores online que s'hauran de fer", segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover.

Cada centre dissenyarà un pla específic que ha d'estar validat per cada responsable i pel ministeri.

El retorn a les aules, a banda de contemplar un protocol sanitari, també contempla un pla pedagògic que, segons l'executiu, "vol ser el màxim de consensuat possible".