Rossell nega que el Govern tingui cap responsabilitat política en la fuga del pres

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, nega cap responsabilitat política en la fuga del pres el passat octubre.

Aquesta tarda ha comparegut al Consell General per explicar les conclusions de l’auditoria externa elaborada per dos experts francesos.

Rossell ha evitat en tot moment a donar detalls sobre la investigació de la fuga del pres ni allò que la va motivar. Ha recordat que hi ha oberts uns expedients disciplinaris. A preguntes del conseller general socialdemòcrata, Roger Padreny, el titular de Justícia i Interior, ha volgut deixar clar que no hi va haver cap responsabilitat política en la fuga, tot recordant que els experts ja haurien dit que l’objectiu no era determinar les responsabilitats polítiques o tècniques.

41 recomanacions

El ministre sí que ha enumerat una per una les 41 recomanacions que es desprenen de la visita que van fer al Centre Penitenciari de la Comella del 10 al 13 de febrer. Assegura que del total de recomanacions, el 84,4% ja s’han implementat o estarien en vies de fer-ho.

Una de les que no s’han implementat, però estan en estudi és la implementació d’un sistema de reconeixement biomètric. Rossell ha exposat que requeriria no només d’un esforç econòmic sinó també legislatiu, ja que s’hauria d’entrar una projecte de llei.

Una altra de les qüestions que els experts francesos han posat sobre la taula és la creació d’un mòdul de presos perillosos. En aquest sentit, ha dit que Andorra ha tingut presos complicats i que possiblement caldrà un espai específic. Pel que fa a la proposta d'enregistrar les converses dels interns, ha manifestat que seria delicat i que també requeriria d'una reflexió a nivell legislatiu.

Tal com s'ha esmentat, l'informe deriva en un seguit de recomanacions sobre el registre de les activitats i també sobre altres qüestions com per exemple que s'instal·lés un fil elèctric en certs espais perquè els presos no poguessin saltar, un aspecte que s'ha descartat ja que podria provocar caigudes des de més de quatre metres.

Del document també es deriva la recomanació que es posin concertines en certes zones que ara es valoraran tot i que això no va en la línia del que recomanava el comitè europeu per a la prevenció de la tortura. També s'ha recomanat que es faci una revisió de l'enfocament de les càmeres i, en aquest sentit, el titular d'Interior ha reivindicat que el centre penitenciari compta amb un elevat volum d'aparells, concretament 210, i que ara es revisaran perquè la seva posició sigui la millor.

Finalment, sobre el relleu del director de la presó, Francesc Tarroc, que havia demanat la jubilació anticipada, Josep Maria Rossell, ha explicat que han acordat que es mantingui en el càrrec fins que es decreti el final de la pandèmia, tot i que ha deixat clar que el procés de recerca del nou director segueix en curs.