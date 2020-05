Benazet creu que caldrà ampliar la plantilla del SAAS, sobretot a l'UCI

El minister de Salut assegura que caldrà ampliar la plantilla del SAAS, sobretot a l’UCI.

El seu titular, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dimarts davant de la comissió legislativa de Sanitat per explicar com s’ha gestionat la crisi de la Covid-19.

Ha deixat clar que un cop ha passat la part més important de la pandèmia al Principat, s’ha de treballar per ampliar el personal del SAAS, pel que fa als metges, infermeres i auxiliars de la Unitat de Cures Intensives i també a les àrees clíniques de medicina interna. Una ampliació de la plantilla que "ha d’anar acompanyada amb una formació per tal de tenir treballadors més versàtils".

Ha remarcat, que fins al moment, aquesta necessitat s’ha cobert amb els metges de Cuba. Precisament, tres dels professionals sanitaris cubans ja han tornat a casa. Una meitat està previst que retornin a finals de mes i la resta ho faran a mitjans de juny. Benazet ha assegurat que la idea és que "tant sols quedi una part de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell habilitada per tractar pacients de la Covid-19".

Mortalitat a les residències de gent gran



D’altra banda, ha parlat del centre sociosanitari del Cedre, en què el 16,8% dels padrins han mort per la Covid-19, mentre que la taxa de mortalitat dels provinents de Salita ha estat del 4,85%. De les 51 defuncions que hi hagut fins ara, 27 eren persones grans provinents de residències, el que suposa una letalitat del 52%. Pel que fa a la letalitat del país, se situa en un 6,7%, inferior a les d'Espanya i França i similars a les de Suïssa i Irlanda. En canvi, la mortalitat, que són el nombre de defuncions en base a la població total és de les més elevades.

Ha recordar que el Cedre s’ha convertit en un centre d’hospitalització geriàtrica, en què s’han atès 107 persones, de les quals 53 provenien de la mateixa residència, 26 de l’hospital, 24 de Salita, 2 de Clara Rabassa, 1 que s’havia traslladat a l’hotel Fènix i 1 del seu domicili. En aquest sentit, el titular de Salut ha dit que "s’està treballant en uns protocols perquè els familiars dels usuaris els puguin visitar".

Col·lapse dels metges referents

D'altra banda, Benazet considera que amb el segon cribatge disminuirà molt la pressió sobre els metges referents.

El ministre ha insistit durant la compareixença en "la importància de les dues rondes de tests d’anticossos per poder tornar a una normalitat, això sí amb mesures de protecció". Ha tornat ha remarcar que no preveien que hi hagués un 7,7% de la població que tingués les IgM positives i això ha acabat col·lapsant els metges referents amb les més de 5.000 proves PCR que han prescrit. En aquesta segona tanda preveu que disminueixi la forta pressió, tenint en compte també que a finals de setmana ja estaran en funcionament les dues màquines per poder realitzar les proves TMA.

D’altra banda, ha explicat que, actualment, s’estan elaborant els protocols per l’arribada de turistes, un cop els països veïns relaxin les restriccions de circulació dels seus nacionals. Deixa clar que "és impossible realitzar tests a tots els visitants" perquè "col·lapsarien les fronteres", i diu que es podran rebre turistes "amb precaucions". Per aquest motiu, ha dit que es realitzaran proves PCR o TMA als col·lectius més exposats al turisme per evitar que hi hagi un rebrot.

En aquest sentit, creu que "Andorra s’ha de destacar com un país que ha gestionat bé la pandèmia" i ha rebutjat l’etiqueta 'Covid-free', ja que "el virus segueix present i no s’ha erradicat".

Finalment, a preguntes de la consellera general de Terceravia, Carine Montaner, ha manifestat que l’epidemiòleg Oriol Mitjà no té cap contracte ni relació amb el Govern. La parlamentària havia demanat la compareixença de Mitjà al Consell General.