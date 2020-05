Carles Rexach al 'Què t'hi Jugues!': "La primera no s'oblida mai, teníem un deute amb l'afició i el club"

Avui fa 28 anys del 20 de maig de 1992, el dia que el FC Barcelona va guanyar la seva primera Copa d’Europa. Per recordar el partit, avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Carles Rexach, que era el segon entrenador de Johan Cruyff en aquella final.

“La primera no s'oblida mai, i més amb el deute que teníem amb l'afició i amb el club, de que ja s’havia perdut la final 3-2 amb el Benfica, s’havia perdut la final a Sevilla, s’havien perdut un parell de semifinals, i tot això va fer que potser d’alguna manera estiguéssim més obligats a guanyar-la. Sempre hi ha un abans i un després, i després d'aquesta ja n’han arribat unes altres, però aquesta té un encant especial”, ha dit Rexach.

Sobre la final i la falta que va donar la victòria al Barça

“Va ser un partit que jo el veia molt més fàcil, sobre el paper em va semblar que seria un partit que el guanyaríem amb certa facilitat, si es pot dir facilitat en una final de la Copa d’Europa, però ells ens van complicar moltíssim la vida; nosaltres també ens vam acoplar una miqueta massa al sistema d’ells i això va fer que patíssim més del normal”.

“En la falta, el que passa és que potser ells volien sortir-se’n una mica més de la barrera. Fent una passada horitzontal i un trepitjant-la, guanyes un metre pràcticament, i per allà és fonamental, perquè a més a més jo crec sincerament que el porter de l’equip contrari mai s’hagués pogut pensar que la pilota anés per allà. El Koeman tenia una picada molt forta i no dona temps de reaccionar, però en principi el gol entra pel cantó del porter, que estava convençut de que la pilota aniria per sobre la barrera i llavors estava una mica més escurat cap a l’esquerra. Ell ho va dir, com que xuta tan fort, em posaré un metre més cap a l’esquerra i així ja podré volar, llavors aquest metre que va guanyar per l’altre cantó, doncs va fer que el Koeman pogués tirar per allà i pogués fer el gol”.

Sobre un Barça-Madrid del 28 de desembre de 1975

"Era el 28 de desembre, i me’n recordo que estàvem guanyant 1-0 i estàvem jugant perfecte, un partit sensacional, i vam acabar la primera part 1-0. A la segona part vam tenir moltes ocasions i no en vam fer cap, i al cap de mitja hora, tot plegat en un contracop del Madrid ens van fer l’1-1. Només faltava un quart per acabar i a l’últim minut, tiren un córner, hi ha un rebuig i jo, que estava a fora de l'àrea, vaig xutar de volea amb l’esquerra i vaig fer el gol. Semblava que havíem guanyat la Copa d’Europa".

Sobre polèmiques arbitrals amb el Madrid

"Amb el Madrid ens n'han passat 50.000. Amb el Madrid no pots competir en alguns aspectes".

"Un partit que vam perdre a casa amb el Madrid 2-3, hi ha una jugada que fan un gol i la treuen abans d'entrar a la porteria; encara mai s’ha sabut si és gol o no, però davant del dubte, gol, sempre a favor del Madrid".

Veu a Koeman com a entrenador del Barça?

"És una persona que jo crec que tornarà al Barça, té temps, és jove, té molta experiència i té molta personalitat. Jo crec que pot estar en un equip com el Barça; primer que Setién hi estigui molt temps, perquè vol dir que això funciona, però jo crec que al final, algunes vegades per circumstàncies, altres perquè potser no era el moment, Koeman no ha arribat, però ha estat molts moments a punt de fitxar pel Barça".

Sobre la importància de la Copa d’Europa

"La gent ara vol la Copa d'Europa. Nosaltres quan jugàvem, la Copa d'Europa no tenia transcendència perquè me’n recordo que jugaven els campions de cada país i hi havia 4 equips bons; nosaltres jugàvem la UEFA, que jugàvem tots els equips fracassats de la temporada. Era més difícil guanyar la UEFA que la Copa d'Europa”.