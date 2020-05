Quintillà: "Tenemos ganas de competir y afrontar el reto"

El defensa del Villarreal, Xavier Quintillà, confesó en declaraciones facilitadas por el club que está con muchas ganas de “volver a competir y afrontar el reto", en el que espera poder estar “a la altura de lo que se necesita para alcanzar el objetivo final” que es poder jugar en competición europea la próxima temporada.



“Durante el periodo de la cuarentena no se veía cerca el volver a jugar, algo que ahora ya no es así, ya que con esta nueva normalidad y, el día a día, se ve mucho más cerca el poder volver a jugar al fútbol”, apuntó el lateral.



“Es una nueva normalidad, aunque ya nos estamos acostumbrando a esto. Se hacía más duro la primera semana en solitario, al tener que trabajar sin el contacto con los compañeros. Pero ahora con los rondos, las posesiones y los grupos de diez, se hace más fácil y más ameno todo”, añadió el futbolista catalán.



Otra de las claves para este cambio ha sido “el contacto con la pelota”, ya que aseguró que es vital “afinar la puntería y a tener buen toque de balón. Debemos recuperar lo perdido en estos dos meses en los que prácticamente no tuvimos contacto con el balón y ahora trabajamos para recuperar eso”.



Respecto al posible regreso de la Liga, admitió que ahora se ve “mucho más cerca”, lo que hace que estén “más motivados”.



“El equipo ve cada vez más cerca el reinicio de la liga. Es verdad que en cuarentena se veía más lejos, pero ahora con el trabajo lo vas viendo más cerca y mejor. Nos marcamos el objetivo de la tranquilidad, de ir partido a partido y no a largo plazo en ese regreso. Aunque somos muy conscientes del objetivo final”,afirmó.



Sobre la vuelta a la competición en estadios vacíos, comentó que "se hace raro ver un partido sin público, sin contacto cuando marcas un gol y separados en el banquillo, pero hay que adaptarse a la nueva realidad y será bueno que empecemos a ver esto como algo normal”.



El defensor también se refirió la vuelta a la competición con un calendario muy apretado. “Son muchos partidos en pocos días, la preparación es más costosa al llevar mucho más tiempo parados. Por lo que al final será lo que marque la liga y nos adaptaremos a ello. Intentaremos adaptarnos, y creo que tenemos un equipo completo y preparado para afrontar lo que queda”, concluyó