100 historias detrás de la canción

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #100. EMISIÓN 24/05/2020

ARTISTA: AL STEWART

CANCIÓN: TIME PASSAGES

AÑO: 1978

HISTORIA: CIEN HISTORIAS DETRÁS DE LA CANCIÓN

VIDEO: TIME PASSAGES - AL STEWART

MIGUEL MEROÑO: Buenos días, queridos oyentes de la cadena SER. Les habla Miguel Meroño, desde Radio Cartagena. Hoy estamos contentos; estamos de celebración. Nuestro programa LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN cumple 100 ediciones, y es para nosotros una inmensa alegría haber podido llegar a esa cifra redonda. 100 canciones, 100 historias y 100 programas en dos años y medio.

Fue a comienzos de 2018 cuando José Ibarra, uno de nuestros colaboradores semanales con su columna de los lunes, se atrevió a hacerme un ofrecimiento. Un proyecto radiofónico que él no imaginaba cuánto éxito iba a conseguir. Con un poco de timidez y con un poco de desparpajo también, me propuso hacer una sección en nuestra emisora local de la SER de Cartagena que iba a llamarse LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, que pretendía precisamente, eso: aunar Historia en mayúsculas e historias en minúsculas a través de las letras de las canciones clásicas de toda la vida, tanto en español como en inglés. Las premisas eran sencillas y claras: que fuera famoso el artista o la canción; que contara una historia interesante; ponerla en contexto y ofrecérsela a los oyentes. Se comprometió a escribir él todos los guiones, traerlos hechos a la emisora y grabar. Me envió unas cuantas maquetas con programas ya terminados, y me dijo que no sabía si eso cabría en una programación local.

En cuanto lo escuché, mi olfato radiofónico me dijo que la sección iba a ser un éxito y le dije a Ibarra que sí lo íbamos a hacer. Le propuse este formato: yo haría una introducción, él leería el texto de la historia y a continuación se emitiría la canción. Una sección semanal de 8 o 10 minutos: una pastilla radiofónica breve, agradable al paladar del oyente medio, fácil de producir y con mucho recorrido por delante. Comenzamos a emitir un 27 de enero de 2018 en la emisora local de Cartagena. La primera canción propuesta por Ibarra fue “Libre”, de Nino Bravo, y después fueron desfilando por el programa un montón de canciones clásicas del pop y del rock cuyas historias Ibarra proponía, redactaba y locutaba. A los oyentes les encantaban las historias escondidas en las canciones de toda la vida, y pronto, muy pronto, en la edición número 8, el programa dio el salto desde el Hoy por Hoy local en Cartagena al A vivir que son dos días regional de Murcia. La audiencia aumentaba y aumentaba. El programa estaba tan bien hecho que llamó la atención de la emisora central, y desde el verano de 2019 LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN de José Ibarra se cuelga en la web estatal de la SER, con lo que la audiencia se ha multiplicado mucho más aún, con oyentes de toda España descargándose el programa todos los domingos. Las cifras se han disparado de miles a decenas de miles de interacciones en nuestra web.

Me sorprende Ibarra. No siendo un profesional de la radio, domina el medio, sabe lo que va a gustarles a los oyentes. Ha tocado todos los temas; además, atento a la actualidad, ha conseguido colar historias detrás de la canción que tenían que ver con lo que estaba sucediendo en esos momentos en el mundo. Aquí lo mismo celebrábamos un acontecimiento que un centenario, rememorábamos cualquier efeméride histórica o narrábamos una noticia del momento con una vieja canción que le cuadraba al pelo. Si sucedía algo un lunes, aquí teníamos a Ibarra grabando el martes una historia detrás de la canción que lo contaba y que saldría el domingo siguiente, pegado al presente tanto como al pasado. A mí me maravilla esa capacidad que tiene Ibarra para conectar una canción de hace cuarenta años con un acontecimiento que esté sucediendo ahora. Los oyentes no han parado de felicitarnos por todo eso desde que nació LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN hace dos años y medio. 100 historias después, estamos muy contentos en la emisora. Ibarra: te damos la enhorabuena en nombre de todos los que hacemos la SER en Cartagena y en Murcia, y, por favor, continúa con nosotros más tiempo, no nos dejes sin nuestra HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN todas las semanas, querido Ibarrica.





JOSÉ IBARRA:Muchas gracias, querido Miguel Meroño. En primer lugar, tengo que agradecerte a ti que tuvieras la generosidad y el olfato, como has dicho, de aceptar el proyecto radiofónico que te presenté un día hace ya más de dos años. Para mí ha sido un gozo enorme poder hacer LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN todas las semanas en la cadena SER de Cartagena y ver el programa crecer después de más de 100 ediciones. Reúne este programa tres de mis pasiones: la radio, la Historia y las canciones. Como decía Bruce Springsteen, soy de los que piensan que las canciones de tres minutos dicen más cosas que muchos libros, y toda la vida he querido hacer esto. Para mí ha supuesto un placer y, por qué no confesarlo, la consecución tardía de dos de mis aspiraciones del pasado, cuando yo era joven: ser periodista y ser profesor de Historia. LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN me lo ha permitido y ya lo creo que me he resarcido de aquellas frustraciones juveniles.

Han pasado por el programa más de 90 artistas distintos, que con sus 100 canciones interesantes nos hablaron de todos los periodos históricos, de la Historia en mayúsculas y de historias en minúsculas. Por LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN he hecho pasar a toda la aristocracia del rock clásico, que es el palo que a mi más me gusta, sin desdeñar las excursiones por los otros géneros. Han pasado por aquí los Beatles y los Stones, Springsteen y Dylan, U2 y The Police, los Dire Straits y Aretha Franklin, David Bowie y Spandau Ballet, Patti Smith y Blondie, Elton John y Queen, pero también los Nikis y Gabinete Caligari, Rosalía y The Village People, Billie Holiday, o los Pretenders, y por supuesto Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute y Jorge Drexler. Hemos aprovechado sus canciones para hablar de todo: desde la Segunda Guerra Mundial hasta la del Vietnam; desde la Guerra Civil hasta la Transición, pasando por la dictadura de Franco. Hemos hablado de la Navidad, de feminismo, de gays y lesbianas, de Mayo del 68, de la guerra de Irak, de racismo, y asuntos de rabiosa actualidad: hemos escogido temas musicales que nos hablaron de las elecciones que tuvimos el año pasado, del Brexit y hasta del coronavirus. Y todo ello, con un poquito de humor. Para todo eso había una canción y su historia.

Agradezco el apoyo a los muchos seguidores que el programa ha tenido en redes sociales. Todo han sido alegrías, y esta experiencia no me ha proporcionado ningún disgusto. Me gustaría lanzarle un órdago a la cadena SER: dado el buen recibimiento que LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN está teniendo entre sus oyentes, yo les propongo que guarden todas las canciones en una página web con podcasts para que no se pierdan y la gente las busque y las pueda volver a escuchar. Y también, por qué no: reunir todas las historias en un libro y editarlo un día. Por mi parte, un compromiso. Esas 100 historias van a ser solo las primeras: hay en la recámara 100 HISTORIAS MÁS DETRÁS DE LA CANCIÓN que irán saliendo, si la SER quiere, durante dos años y medio más.

Y despedimos la edición número 100 de nuestro programa con “Time Passages”, de Al Stewart, una canción que nació a finales de un diciembre, como la idea de este espacio radiofónico, que habla del tiempo y del pasado, que es nostálgica y bella y amable, como hemos pretendido hacer estas tres temporadas de radio en la SER con nuestras canciones en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN. Un saludo, queridos amigos, y muchas gracias.