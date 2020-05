Vicky Losada al 'Què t'hi Jugues!': "Hemos demostrado que íbamos a por la Liga"

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb la jugadora del FC Barcelona femení Vicky Losada, qui ahir va participar a una xerrada sobre nutrició amb la doctora Nieves Palacios, nutricionista dels esportistes olímpics, organitzada per American Pistachio Growers.

Les jugadores blaugranes són campiones de lliga i estan pendents de si finalment es pot disputar la Champions, que en principi està previst que es decideixi al mes d’agost en una final a 8. Les futbolistes del Barça de moment no han pogut tornar als entrenaments. “Nuestro problema es que como no tenemos competición oficial no hay prioridad. Creo que están intentando que volvamos, al menos para tocar el verde y para no perder el contacto con el balón, pero todo va lento”, ha afirmat Losada.

Fa unes setmanes es va donar per finalitzada la temporada a la Lliga Iberdrola i el Barça femení, que era líder invicte, es va proclamar campió. “Yo creo que hemos demostrado en todos los partidos que hemos podido jugar que íbamos a por la liga. Es una pena, queríamos acabar, pero la situación es la prioridad ahora”, ha dit la futbolista al ‘Què t’hi Jugues!’.

Sobre si s’hauria d’haver intentat més el retorn de la lliga femenina, Vicky Losada ha dit que “s’ha de ser realistes”. “Creo que económicamente quizás nuestra liga no podía permitirse lo que se puede permitir Primera o Segunda división, y también que a efectos legales no somos profesionales, y lo complicaba todo mucho”, ha afegit Losada.

El Barça era un dels equips classificats pels quarts de final de la Champions femenina. A dia d’avui, està previst que la competició s’acabi al mes d’agost. “Por lo que yo estoy informada parece que sí va a volver la Champions en agosto. No es lo ideal, pero ¿qué es ideal ahora? Si dicen que hay que jugar así, solo queda adaptarnos, y como futbolista es una Champions más que puedes jugar”, ha dit Losada, qui ha afegit que el format de final a 8 “és diferent”. “Yo creo que ahora cada partido es una final. Es cierto que nosotras este año teníamos un fortín en el Johan Cruyff y es una pena que no podamos jugar en casa si fuese a doble partido”, ha afirmat la futbolista.

Vicky Losada també ha parlat sobre Xavi Vilajoana, el nou responsable del Barça femení. “Cuando hubo los cambios nos reunimos. Estamos muy contentas. Es una persona muy cercana y un hombre de mucho futbol, que eso es bueno. El proyecto del Barça femenino sigue adelante y van a apostar por nosotras como han hecho estos años”, ha dit Losada.

“Todas las chicas que llevamos tanto tiempo en el Barça, que sentimos los colores, imagínate un clásico femenino, yo creo que es un atractivo especial”, ha dit Vicky Losada sobre la possibilitat que la temporada vinent hi hagi un Barça-Madrid al futbol femení.