El Efesé vuelve a entrenar tras más de dos meses y empieza a preparar el playoff

Tras más de dos meses sin poder entrenar en grupo, los jugadores del FC Cartagena han podido hacer hoy su primera toma de contacto con el esférico y con el terreno de juego del Cartagonova, preparando la fase de ascenso a Segunda que se jugaría en la segunda mitad de julio. Un entrenamiento que eso sí, ha sido bastante distinto de lo habitual.

Los futbolistas del Efesé han entrenado de forma individualizada, sin ningún contacto unos con otros, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. Además, la plantilla se ha dividido en dos grupos diferentes, para cumplir con las limitaciones de aforo establecidas por el gobierno.

Además, los futbolistas no se han duchado en las instalaciones y han acudido al entrenamiento ataviados desde casa con su ropa de deporte, pese a que las instalaciones del Cartagonova fueron desinfectadas a fondo la pasada semana. Por su parte, el cuerpo técnico ha utilizado mascarillas y guantes.

Andújar y Cordero entrenan de forma individual, con varios metros de separación entre ellos / FC Cartagena

En la terna de futbolistas que hoy se ha podido entrenar en el Cartagonova faltaban dos futbolistas que ayer dieron positivos en los test de anticuerpos a los que se sometió la plantilla, y que se encuentran aislados. Ninguno de los dos es un habitual en los onces del Efesé. Uno forma parte de la primera plantilla y el otro tiene ficha con el filial aunque ha disputado minutos en el equipo senior.

Esta mañana se les ha sometido a una prueba de PCR para conocer si ya han superado la enfermedad o la están padeciendo en estos momentos. Esta tarde está previsto que se conozcan los resultados y que los jugadores sepan si pueden o no entrenar mañana. En cualquier caso, no han tenido contacto con el resto de sus compañeros, por lo que no ha habido riesgo de contagio.

Esto se ha producido en el mismo día que la RFEF ha oficializado a través de un comunicado que el conjunto de la ciudad portuaria ha sido campeón del Grupo IV de Segunda B, además de que el Yeclano Deportivo ha sido cuarto y también disputará el playoff exprés. Se ha fijado las dos de la tarde del 27 de mayo como fecha límite que los clubes que lo deseen puedan interponer un recurso ante el Comité de Apelación. De manera extensible, el escrito ha destacado que "han de disputar la fase de ascenso a Segunda B el CF Lorca Deportiva, Club Atlético Pulpileño, Mar Menor CF y Mazarrón FC".

Los test rápidos de la RFEF llegan tarde para el Yeclano Deportivo

Por su parte, otro equipo de playoff de la Región como es el Yeclano Deportivo, tenía previsión de realizar los test rápidos durante el lunes y el martes, sin embargo, hay un ligero retraso y finalmente comenzarían a hacerse el martes 26. Los test de la RFEF no han llegado todavía a Yecla, aunque desde el club han reconocido a La SER que no es una situación que les genere preocupación porque la intención es comenzar los entrenamientos en La Constitución el viernes.

Ese será el mismo escenario donde se realizarán dichas pruebas médicas, cuyos resultados se sabrán en el mismo día o, como mucho, al día siguiente. El estadio del Yeclano Deportivo está adaptado a esta nueva normalidad y los jugadores y cuerpo técnico no tendrían problemas en hacerse los test en el feudo yeclano.