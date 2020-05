La Unión de Consumidores de Palencia pide a Sacyl que asuma el coste de las mascarillas

La Unión de Consumidores de Palencia recuerda que desde el jueves es obligatorio el uso de mascarillas, esta obligación también es para los niños a partir de 6 años, pero los consumidores se están encontrando con dos problemas, por un lado, la dificultad de encontrarlas y por otro el precio, ya que este no está regulado por el Gobierno.

"Nos hemos puesto en contacto con varias farmacias tanto de la capital como de la provincia. En las farmacias consultadas de la capital palentina en el 70 % de ellas no disponen de mascarillas quirúrgicas para niños y en las que si las disponen, el precio medio es de 1,20€/unidad, distando del precio máximo regulado para las mascarillas quirúrgicas para adultos de 0,96€/unidad. En cuanto a los otros tipos de mascarillas, las reutilizables rondan el precio de 7,50€/ unidad y las FFP2 específicas para niños los 6€/unidad", dicen desde la Unión de Consumidores en un comunicado.

La situación es peor en las farmacias consultadas de diferentes municipios de la provincia, donde ninguna tenía mascarillas quirúrgicas de niños, aunque alguna si disponían de otro tipo de mascarillas, y otras estaban en espera de recibir el pedido.

En internet los precios son más económicos, a partir de 0,50€/unidad las mascarillas quirúrgicas, pero los problemas con los que nos podemos encontrar son los plazos de entrega (muchas veces provienen de China) y los gastos de envío, los cuales van a encarecer el precio. En el resto de tipo de mascarillas sus precios son parecidos a los de las farmacias e incluso mayores.

"Estos precios tan elevados hace que muchas familias no puedan asumirlos, estamos viviendo tiempos difíciles, por ello exigimos una regulación de los precios de mascarillas de niños como se hizo con las de adultos, y debido a la obligatoriedad de su uso, que se asegure el abastecimiento, no se puede obligar a algo que no se puede cumplir", expresan desde UCE.

"El uso de las mascarillas es igual para niños como para adultos, por ello recordamos a todos los consumidores su uso correcto, ya que en caso de no utilizar la mascarilla de forma adecuada puede llegar a ser un foco de contagio. Dicho lo anterior, debemos tener en cuenta que el uso de la mayoría de las mascarillas, para que estas sean efectivas y no un simple atuendo, está limitado en el tiempo, a un máximo de cuatro horas. Es decir, si se trabaja fuera de casa, es necesario un mínimo de dos mascarillas diarias y si no, al menos una, a no ser que no salgamos para nada de nuestra casa. Lo normal sería que en el trabajo, las mascarillas, así como otros materiales corran a cargo de la empresa, pero, aun así, se necesitaría otra más para los trayectos y uso personal", prosigue el comunicado de la organización de consumidores.

Esto supone para cada usuario al menos 30 mascarillas mensuales, unos 30.- €. En una familia de 4 personas, 120,- €. Cantidades inasumibles para la mayoría de las familias palentinas, recuerda y añade que el uso de las mascarillas se ha hecho obligatorio, como medida preventiva para evitar la enfermedad del covid-19, que, además de los sufrimientos y estragos personales que causa, supone un enorme coste para el SACYL, especialmente si el enfermo tiene que ingresar en el Hospital y en la UCI. El uso preventivo de la mascarilla supone un enorme ahorro económico al SACYL, al actuar como medicina preventiva".

Por ello, la Unión de Consumidores de Palencia pide encarecidamente a la Junta de Castilla y León que suministre el número de mascarillas suficientes a los palentinos, en las farmacias, a través de la Tarjeta Sanitaria, como si fuese una receta, con los costes normales de éstas.

Esto garantizaría el uso diario de mascarillas, desechándolas en su debido momento, siendo realmente efectivas para evitar contagios. Todos sabemos que si las tiene que pagar el usuario, una mascarilla puede durar muchos días, incluso semanas, lo que equivale a su inutilidad. Muchos las usarían solamente para no ser multados.