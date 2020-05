Torna el trident del 'Què t'hi Jugues!': amb Jofre Mateu, Àlex Delmàs i Moisés Hurtado

S'apropa el retorn de La Lliga i amb aquest retorn també tornen grans protagonistes a la ràdio, és el cas del nostre trident: Jofre Mateu, Àlex Delmàs i Moisés Hurtado. Aquí us deixem alguna de les seves frases més destacades:

Àlex Delmàs: "Lautaro és un jugador extraordinari"

“Em sembla que Lautaro és un jugador extraordinari, però el Barça ha de decidir com afrontar l’adéu de Suárez. Si vol jugar amb fals 9, Lautaro no és l’home, si vol tenir un mini Suárez, Lautaro és l’home”.

"A priori al Barça l'afavoreix aquesta situació. Crec que el fet de jugar sense públic també amb el calendari que hi ha crec que li pot venir bé".

"Jo us puc parlar com a futbolista, hi ha una cosa que només et donen els partits i és el ritme de competició. Fins que tu no jugues partits, no tens ritme alt. Cap dels equips tindran aquest ritme de competició".

“Hi ha molts equips que es fan molt forts a casa i que ara no passarà. Jo crec que tendeix a afavorir el grans, tots els camins tendeixen a afavorir els grans. L’únic perill que li veig al Barça és el de la concentració".

Jofre Mateu: "És determinant que el Madrid jugui a Valdebebas"

"Es probable, pot ser que t’arribi un equip que et posi molta intensitat i t’agafi una mica descol·locat. El Barça té més qualitat que molts equips, però el que té més qualitat no ho tinc tant clar".

"Hi ha gent amb 38 anys que està com un tiro i altres amb 25 que van justets. Depèn del que et cuidis. Jo diria que a més gran, més et costa, també per un tema de coco perquè ja portes potser 6 o 7 pretemporades i la vuitena doncs et fa una mica coll amunt".

"Aquí una cosa determinant és que el Madrid jugarà a Valdebebas. Segurament té més a veure el confort del que juga a casa, que no la pressió del que ve de fora. El Barça al Camp Nou se sent molt a casa i tens un estat d’arribar al camp com que vas a jugar a casa teva que se’t fa molt difícil calcular que podrà passar alguna cosa negativa al partit. En canvi quan vas a fora aquest càlcul ja no el fas igual. Els equips hauran de saber llegir els nous escenaris: al de casa com jugar sense aquest acompanyament i al de fora, veient-lo buit et dius, ostres igual avui sí que és un dia. I aquí jo crec que el Madrid també ha de jugar una mica amb això".

Moisés Hurtado: "Ansu Fati podría ser determinante"

"La preparación fisica que adopten, que variara bastante de un equipo a otro va a ser vital. Tiene sus posibilidades".

"Veo capaz al Espanyol de salvarse. Van a ser 11 jornadas muy diferentes y muy raras, ya vemos los equipos cuando retoman la competición, las pretemporadas como les falta ritmo y yo creo que la preparación física que adopten, que variará bastante de un equipo a otro, va a ser vital. Entonces el Espanyol tiene sus posibilidades”.

"Se hace muy complicado. No sabes en esos dos meses y medio las pautas y los hábitos de vida que ha tenido cada uno. Yo creo que la edad es un handicap y quizás el Barça eso sí que lo paga y también el biotipo de cada persona, no es lo mismo dos meses parados un jugador de 90 kilos o 85 que uno de 60. Ahí también será la pericia de los entrenadores, de los preparadores, de saber que jugadores están en mejor forma. A lo mejor ahora Ansu, por su juventud, es un jugador determinante para este Barça”.