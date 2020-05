El Jimbee Cartagena animará el mercado con seis o siete fichajes

El Jimbee a ha puesto punto y final a su temporada, una vez que la RFEF ha comunicado ya a los clubes que ha dado por concluida a falta de disputar un playoff por el título que el Jimbee no se ha ganado el derecho de jugar. Los meloneros ya empiezan a planificar la próxima temporada y, en principio, sus jugadores ya no volverán a entrenar hasta la pretemporada, ya que no tienen que competir. Los cartageneros serán protagonistas este mercado de fichajes, con varias llegadas y varios jugadores que dejarán el club.

Las salidas de Batería y Eka no serán las únicas de este verano en la entidad que preside Miguel Ángel Jiménez. Solo unos pocos jugadores que tienen garantizada al cien por cien su continuidad en el club: el capitán Raúl Jerez, Juanpi, Fran Fernández, Mellado, Franklin y Solano. El resto de la plantilla cuenta con más o menos opciones de salir del club, aunque no todos lo harán. Se avecina por tanto un importante cambio de ciclo en el Palacio de los Deportes, que remodelará el plantel de jugadores para hacerlo mucho más del agrado de Duda.

Ique, que acaba contrato, será el próximo en abandonarel Jimbee. Sus últimos dos años han sido decepcionantes, lo que le ha ido llevando a perder cada vez más peso, y convertir solo 6 goles en 39 partidos. En su primer año en el entonces Plásticos Romero hizo 11 en 33 partidos. El gerente del club, Juan Giménez, ya le dejó este miércoles abierta la puerta de salida en una rueda de prensa.

Por su parte el cierre Attos interesa a Jaén Paraíso Interior aunque tiene un año más de contrato. Aún así, toda apunta a que el Jimbee le dejará ir al 'olivo mecánico', ya que se va a reforzar bastante en esa posición. Marcao, que también tiene contrato hasta 2021, tampoco seguirá en Cartagena ya que la llegada de Chemi le desplazaría de su rol de segundo guardameta, por lo que negociará una rescisión. En cuanto a Jesús Izquierdo, tiene contrato hasta 2023 pero se estudiará su situación. No es descartable que el de Campos del Río dispute su sexta campaña defendiendo la camiseta de Cartagena, aunque podría perder peso en la plantilla.

Quedan en el aire la situación de Josema, que llegó este mercado invernal con contrato hasta junio, igual que Gabrielzinho. Apenas han tenido tiempo de justificar sus fichajes y el club tendrá que estudiar si les ofrece la renovación. De los dos, el murciano es el que tiene más opciones de seguir, ya que cuenta con la total confianza de Duda, aunque en el caso del brasileño el club tiene una cláusula para ampliar su contrato si así lo considera. Thalles, cedido en Ribera Navarra, podría repetir cesión, mientras que Chispi y Cobarro también podrían salir a préstamo.

En materia de fichajes, el Jimbee tiene prevista una potente apuesta este verano para conseguir dar el salto definitivo que le lleve a disputar Copa y playoff de Liga. Ya se hizo oficial el alta del cierre Bebe, proveniente de Inter Movistar. También están fichados el portero Chemi (O Parrulo), el ala Andresito (ElPozo) y el ala pívot croata Marinovic. Todos ellos han estado anteriormente a las órdenes de Duda y son peticiones expresas del hispano-brasileño. Alguno podría ser anunciado en los próximos días, tal y como indicabaeste miércoles el gerente del club.

Hay negociaciones muy avanzadas con el cierre argentino de 31 años Luciano Avellino, que juega en el Acqua e Sapone italiano. También está cerca el brasileño Waltinho, pívot de 28 años, y que se ha erigido como máximo goleador de la liga japonesa con 47 goles en 32 partidos de liga en el Nagoya Oceans.

Además, el pívot unionense Saura, que ha jugado este año en O Parrulo y que ya pasó por el club departamental hace tres temporadas, ha estado cerca del Jimbee pero finalmente recalará en Córdoba junto a su ex entrenador en la cantera charcutera, Josan González. Otros nombres que se han vinculado con el Jimbee en los últimos meses son los de Juan Emilio (Gazprom, pívot), Alan Brandy (Jaén Paraíso Interior, pívot), Fortino (Real Rieti, pívot), Javi Gómez (Real Rieti, ala-pívot) e incluso Grello (Halle-Gooik, ala-cierre).

En lo deportivo también hay sobre la mesa un proyecto para reforzar el filial y que la cantera siga creciendo y asentándose. Además, lo que más preocupa en el seno del club es la posibilidad de arrancar la próxima temporada sin público en las gradas, con la consiguiente merma de los ingresos, que va a llevar a revisar los contratos de algunos jugadores durante el tiempo que dure esta situación.