Trigueros: "Todavía tengo mucho respeto a la pandemia. Somos muchos los que tenemos ese miedo".

Manu Trigueros, centrocampista del Villarreal, se mostró este jueves satisfecho por cómo está el equipo tras en la vuelta a los entrenamientos en una "pretemporada extraña”, si bien aseguró que las sensaciones son “mejores" que las de las de la vuelta a la actividad tras las vacaciones de verano.



"Se nota el trabajo realizado a lo largo del parón en casa. En verano regresas peor, con más ahogo, más dolores y más agujetas”, lo que a juicio de Trigueros hace más complicado el regreso en las primeras semanas. "Ahora se nota menos y el trabajo es más llevadero y con menos cansancio y agujetas”, agregó.



Para el jugador del Villarreal el trabajo realizado en casa durante el confinamiento “ha sido clave para poder estar así”, ya que no ha sido “un parón de trabajo como el que se hace en verano”.



“Creo que físicamente estamos muy bien. En esta cuarentena nos hemos cuidado todos de manera muy profesional, tanto en la alimentación como en las pautas de trabajo. No es lo mismo regresar tras el verano, que hacerlo tras estar en casa cuidándote más, ya que en verano te excedes más en la comida y en no entrenar", explicó el jugador de Talavera de la Reina.



El pero que pone Trigueros en esta vuelta al trabajo no haber podido “jugar todos juntos y hacer partidos entre nosotros para coger ese ritmo final”, por lo que asegura que están con “muchas ganas de volver a la normalidad, poder competir y hacer que se acabe la temporada de la mejor manera”.



Preguntado por el objetivo, el futbolista apuntó que “es momento de poder meternos en Europa, de luchar por esas plazas y aprovechar esta oportunidad”, pese a que intuye que “no será nada fácil, viendo el nivel de los rivales y lo que queda”.



"La séptima plaza es una opción, una posibilidad más, pero sabemos que hay equipos fuertes que van a luchar por ello. Creo que tenemos equipo para poder aspirar a esas plazas, pero debemos encadenar tres o cuatro victorias para poder estar en esa pelea”, argumentó el centrocampista.



Por último sobre la situación de la pandemia de la Covid-19, Trigueros apuntó que aún se vive una situación “delicada y en la que hay que evitar relajarse, porque aunque cree que ya se “ha pasado lo peor, aún no se ha acabado", por lo que pide que “todos seamos responsables”.



"Todavía tengo mucho respeto a la pandemia. Respeto salir de casa y meterme en cualquier cafetería. Todavía somos muchos los que tenemos ese miedo y creo que debemos seguir así para poder vencer y superar esta situación”. dijo Trigueros pensando que su familia cuenta con sanitarios (su mujer, su suegro y su cuñada), lo que le hace ver la situación “que están pasando, lo que están sufriendo y trabajando para poder salir todos de esto”