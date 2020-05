Àlex Abrines al 'Què t'hi Jugues!': "Anirem al 100% a guanyar l'ACB"

Ahir l’ACB va anunciar que finalment València serà la seu de la fase final de la competició, que es jugarà la segona quinzena de juny. Es disputaran un total de 33 partits i hi haurà dos grups amb sis equips cada un; les semifinals i la final seran a partit únic. I aquest anunci ha arribat la mateixa setmana que l’Eurolliga ha estat cancel·lada. De tot plegat n’hem parlat al ‘Què t’hi Jugues!’ amb el jugador del Barça, Àlex Abrines.

“Jo ho veig bé per una part i malament per una altra. Ho veig bé perquè al final han respectat el no jugar al juliol, és un format ràpid i tot estarà controladíssim. El tema que no estem molt d’acord alguns jugadors jo crec que és el tema que no hi ha preparació, és un tute molt gros, són molts partits per una pretemporada molt curta”, ha explicat Abrines, valorant la decisió de l’ACB d’acabar la competició en una seu única i amb un play-off exprés.

“Serà complicat. Jo crec que el nivell serà molt similar pel joc que una Supercopa, però amb la diferència que són més partits, i amb pocs dies també. Veurem com arriba cada equip, nosaltres anirem al 100% a guanyar aquest títol. Al final amb aquest format pot passar qualsevol cosa”, ha explicat Abrines, que ha afegit que “és la millor opció que tenen els equips que potser no estan lluitant tant com el Barça, el Madrid, el Baskonia o l’Unicaja, d’arribar millor que la resta i sorprendre a tota l’afició i a tota la gent que ho estigui veient”.

MENYS PRESSIÓ

Abrines ha dit al ‘Què t’hi Jugues!’ que després de tot el que ha passat, creu que hi ha menys pressió. “Jo crec que la gent és conscient de tot el que ha passat i d’on venim els jugadors, d’estar a un ritme molt alt, aturar dos mesos i ara tornar a començar. Jo crec que poden entendre que no serà gaire fàcil”, ha explicat.

“Després de dos mesos estant tancats a casa, qualsevol cosa que fas costa. La primera setmana, setmana i mitja, ho vam passar molt malament. Ara ja cada vegada estem millor”, ha dit el jugador després de les primeres setmanes d’entrenament.

EUROLLIGA CANCEL·LADA

Aquesta setmana també es va anunciar la cancel·lació de l’Eurolliga i els jugadors del Barça van publicar un comunicat. “Ho vam preparar perquè al final volíem dir alguna cosa, ens semblava el més correcte. Al final el que ens preocupa són les lesions. Estem veient la Bundesliga, que és la lliga que s’ha reprès, i jugant un partit per setmana el risc de lesió crec que és de 0’83 per partit en les dues primeres setmanes, i això és molt. Si això ho passes al bàsquet, que hi ha molta més intensitat i exigència, amb poc temps, amb 5 partits en 10 dies i gairebé sense descans; jo crec que hi haurà més d’una lesió. Esperem que no, però hi haurà quelcom segur”, ha afirmat el jugador blaugrana.

“Al final hi ha diferents països que estan en diferents etapes del virus i hi ha fronteres tancades, llavors no depèn només d’un govern en aquest cas com l’ACB. És més complicat, encara que fos al juliol, de poder jugar”, ha afegit Abrines sobre l’Eurolliga, una competició en la que el Barça era un dels candidats a la victòria. “Estàvem bé i teníem opcions encara que quedés bastant. Portàvem una bona trajectòria, una bona posició i hi havia opcions reals de competir per aquesta Eurolliga”, ha dit.

SOBRE 'THE LAST DANCE'

Finalment, al ‘Què t’hi Jugues!’ Abrines també ha parlat sobre ‘The Last Dance’. “Està molt bé, sobretot per la gent que no ha viscut el Michael Jordan, com jo. Jo era molt petit quan ell va jugar i això, per aquestes noves generacions de bàsquet, segur que els nens ara creixen amb una imatge de Jordan que abans no teníem”, ha explicat. “Va canviar la manera de veure el bàsquet. Va ser una superestrella avançada per la seva època i va anar marcant passes, trencant parets i arribant al més alt. Un ídol de tots els esportistes”, ha dit Abrines sobre Jordan.