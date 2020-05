41 policies controlaran el "gran flux" de visitants francesos que s'esperen al Pas de la Casa

El Ministeri d’Interior destina 41 policies al Pas de la Casa per controlar l’arribada de turistes a partir de dilluns, en què se’n preveuen uns 18.000.

El ministre titular, Josep Maria Rossell, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, han presentat aquesta tarda el dispositiu conjunt de la policia i el comú per la reobertura de la frontera amb França l’1 de juny.

Rossell ha explicat que s’hi destinaran 41 agents de policia, dels quals 20 estaran a la frontera i la resta al poble del Pas de la Casa. Els agents estaran presents les 24 hores del dia durant tot el mes de juny per vetllar per l’ordre públic i que es compleixin les mesures de distanciament social i l’ús de la mascareta.

La localitat encampadana s’ha dividit en quatre zones de control, mentre que en el punt fronterer també s’han delimitat diverses zones per poder fer un control simultani fins a 10 vehicles. El ministre ha explicat que s'està en contacte amb la gendarmeria i ha deixat ben clar que qui no sigui resident francès no entrarà al Principat. En aquest sentit, té clar que dilluns hi pot haver moments complicats a nivell de trànsit.

De la seva banda, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que s’amplien els agents de circulació fins a 16 amb torns de 12 hores. Hi haurà 27 informadors i personal de suport que donaran informació i recordaran les mesures d’higiene i seguretat. Entre les mesures que s’han previst hi ha la prohibició d’exposar els productes al carrer, s’ha establert un sentit únic de circulació a les voreres més estretes, s’ha convertit el carrer Major per a vianants, també hi haurà un sentit únic a la benzinera de Gasopas per poder ordenar les cues de vehicles i s’han instal·lat banys públic amb cabines individuals a l’exterior.

Mas preveu una gran afluència de visitants francesos i diu que en un dia fort acostumen a venir uns 6.000 vehicles, que suposarien unes 18.000 persones. En aquest sentit, explica que les prioritats són impulsar l'economia, les mesures sanitàries i la protecció de ciutadans i visitants.

Pel que fa a l’ús de la mascareta, manifesta que no es poden arriscar que ningú vagi sense mascareta i per això tota la senyalització que s’ha fet indica que se n’ha de portar. És obligatòria per entrar als establiments i a la porta se’n podran vendre.

Assegura que dilluns obriran pràcticament el 100% dels comerços i restaurants, els quals han estat aquests dies treballant per tal de garantir la seguretat.

Veuen amb bons ulls una possible gratuïtat del Túnel d’Envalira

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i la cònsol major encampadana, Laura Mas, han valorat la proposta que han fet des de l’associació de comerciants de The Shopping Mile per tal que els visitants francesos no es quedin només al Pas sinó que es puguin desplaçar a la resta del país, sobretot a les parròquies centrals.

Tant Rossell com Mas tenen clar que pot ser una bona iniciativa però cal tenir en compte també l’empresa concessionària de la infraestructura. En aquest sentit, la cònsol major assegura que seria una solució en clau de país perquè potser el Pas no podrà assumir tot el volum de visitants.