Pau Torres pide "respeto e igualdad" ante los casos de racismo que afloran en el mundo

El defensa del Villarreal Pau Torres dijo este martes que el equipo "ya piensa" en el Celta de Vigo, primer rival en la reanudación del campeonato de Liga, y que en los diez días que restan para disputar el partido deben afinar la preparación para "empezar al máximo nivel".



"Estamos empezando a hacer partidos grandes en los entrenamientos y a analizar a los rivales. Vamos adelantando tareas. En estos diez días lo vamos a preparar al máximo. Luego vendrá todo muy seguid pero tenemos claros que hay que empezar al máximo nivel", dijo el futbolista en declaraciones facilitadas por el Villarreal.



Pau Torres, de 23 años, apuntó que ya han pasado la parte "más dura" del protocolo y que si siguen así se podrá reanudar la competición de forma segura. "Nos hemos adaptado a todas las medidas. En los primeros días era algo nuevo, pero poco a poco lo hemos llevado bien. Además, el club nos ha dado todas las facilidades". explicó.



Respecto a las opciones de alcanzar una plaza en competición europea, el joven jugador castellonense reconoció que hay "distancia en la tabla", pero cree que la lucha por ese objetivo "va a estar muy igualada" y dará igual que el partido sea como local o como visitante. "Va a ser para todos igual en ese aspecto. Por suerte para nosotros podríamos entrar en Europa como séptimo. Lo vamos a pelear hasta el final.



Además, considera que todos los jugadores regresaron bien del confinamiento y que ahora han tenido "tiempo de sobra" para ponerse en forma, del mismo modo que cree que todos los jugadores de la plantilla van a ser "importantes" al aventurar que habrá rotaciones por la acumulación de partido en poco tiempo.



Pau Torres reconoció que esta temporada está siendo buena para él, pero agregó que tiene que seguir "trabajando de la mejor manera" porque asegura que de lo que han hecho hasta ahora "no se acuerda nadie".



Del aplazamiento de la Eurocopa a 2021, el defensa de Vila-real comentó que le servirá para tener más experiencia y que "ojalá" que todos los compañeros que últimamente han acudido a la selección puedan optar a disputarla en el futuro.

Por último Torres dió su opinión respecto a los capítulos de racismo que se están viendo en la sociedad americana en los últimos días. "Por desgracia estamos viviendo esta situacion. Yo he sido educado con unos valores básicos tanto en casa como en el club. El respeto y la igualdad han de ser clave. No hay que hacer diferencia entre personas por su tono de piel. De hecho uno de mis mejores amigo en el vestuario es Samu Chukwueze y eso lo dice todo. Aquí por suerte no hay ningún problema y espero que en el resto del mundo sea así".