Salva Ruiz, sobre afición en los estadios: "O todos los equipos, o ninguno"

El lateral izquierdo del Deportivo Salva Ruiz considera que jugar como local con el respaldo de la afición es "un plus" y por eso abogó por que haya público en todos los partidos o en ninguno, después de que clubes como la UD Las Palmas o el Oviedo pretendan tener seguidores en la grada.

"Creo que tiene que ser o todos los equipos o ningún equipo. Jugar en casa con tu público es un plus, una energía extra en esos momentos malos que te empuja y te lleva en volandas. Si Sanidad cree que es posible y que no hay riesgos, me parece bien, pero no vería bien que unos sí y otros no", comentó en una rueda de prensa telemática.

El futbolista también valoró otra polémica de la reanudación de la temporada, puesto que el Oviedo, su segundo rival, dispondrá de dos días más de descanso entre la primera y segunda jornadas.

"En teoría, al final, unas semanas perjudicará a unos y otras, a otros. Sobre el papel esa debería ser la tendencia y no habría que pensar si me están perjudicando a mí o no. Al final, unos días habrá menos descanso y otros, más. Es difícil de cuadrar porque son muchos partidos", sostuvo.

El defensa avaló que haya cinco cambios en los partidos en lugar de los tres que se permitían hasta ahora.

"Es una medida excepcional para un momento excepcional. Venimos de una preparación corta, mucho tiempo sin entrenar y sin jugar y aumentar los cambios es bueno para todos, sobre todo para prevenir lesiones y que no decaiga mucho el ritmo de los partidos", dijo.

En este sentido, admitió que a equipos como el Deportivo, "con buen fondo de armario", es una medida que le puede "beneficiar".

Antes del parón por la COVID-19, sus lesiones musculares le llevaron a perder el puesto en el once en beneficio de Víctor Mollejo, que cambió de demarcación; ahora el abanico de posibilidades en el carril zurdo del Deportivo está abierto.

"Después de este parón, cada uno vuelve con la ilusión de ser titular, volver a ganar el sitio en el equipo. Una vez superadas las molestias, vengo con confianza, ganas y creo que puedo disputarle el puesto a Luis o a Mollejo", declaró.