DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Andorra ha reduït un 23% les emissions d'efecte hivernacle en dotze anys.

Així consta al document actualitzat de les Contribucions Determinades en l’àmbit Nacional (NDC) en la lluita contra el canvi climàtic, un document lliurat pel Govern a l’ONU fa escasses setmanes en el què fa un balanç de la lluita del nostre país contra aquestes emissions contaminants.

El 2017 el país era responsable del 0,0009496% de les emissions globals. Malgrat la seva petitesa, el compromís en la lluita contra el canvi climàtic és inequívoc. De fet, el Principat s'ha convertit en un dels deu primers països que valida i entregat el document actualitzat a les Nacions Unides, un text que s’emmarca dins de la ratificació de l’Acord de París que encomana a tots els països a actualitzar i informar cada cinc anys dels compromisos i avanços realitzats per fer front a la lluita contra el canvi climàtic.

Al text també es posa de relleu que el país entre el 2005 i el 2017 ha reduït en un 23% les emissions d'efecte hivernacle amb la voluntat d'arribar fins a un 39% al 2030. Però el compromís va més enllà, ja que la voluntat és assolir la neutralitat carbònica al 2050.

Per fer-ho possible, l'Executiu ha impulsat diversos canvis legislatius i reglamentaris -Llei d'impuls i de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), Llei d’Economia Circular, entre d'altres- així com la creació de l'Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic juntament amb la Comissió Nacional de l'Energia que consta de 5 programes d'acció i de 17 activitats i és l'eina o full de ruta per assolir la neutralitat carbònica de cara al 2050.

A més, aquesta estratègia permet desenvolupar un pla d'adaptació al canvi climàtic per fer front a la situació actual i futura; estructura un sistema de finançament per dur a terme les accions previstes; busca sensibilitzar, educar i formar a la població; i finalment també desenvolupa tasques de recerca i innovació indispensables per entendre i respondre als nous reptes ambientals i tecnològics.

Eficiència energètica

Un dels elements cabdals per aconseguir les reduccions d'emissions d'efecte hivernacle és l'eficiència energètica de tots els edificis del país.

Si es vol assolir la neutralitat carbònica en trenta anys, cal avançar en aquesta matèria.

Per potenciar-ho, el ministeri de Medi Ambient acaba d'aprovar el Reglament de qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació, un text que es desprèn directament de la Llei d’impuls i transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i que té per finalitat fixar un model normalitzat de qualificació energètica dels edificis i habitatges.

Per primer cop s'estableix com a obligatòri obtenir aquesta qualificació en tota compra-venda d'habitatges i també en els edificis de lloguer.

Determina diversos tipus d'eficiència, de la A (més eficient) a la G (menys eficient), de manera que permet a l’usuari conèixer el consum en energia final de l’habitatge i els costos energètics als quals haurà de fer front segons la qualificació de l’habitatge.

El Reglament estableix dues vies per obtenir la qualificació energètica: la certificació i l’etiqueta. El primer cas s’usarà per a la qualificació de tot un edifici en el seu conjunt, i el segon permetrà a un habitatge únic, d’acord amb les dades de consum, obtenir una qualificació més simplificada.

Programa Renova

Per fomentar l'eficiència energètica, el Ministeri de Medi Ambient impulsa des de fa deu anys el Programa Renova, un pla d'ajudes per facilitar l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables en l'edificació.

El programa d'enguany ja està en marxa amb alguns canvis, entre els que cal destacar la promoció de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació. En aquest punt, es preveu la subvenció del 40% per a l’elaboració i registre de l’habitatge, ja sigui utilitzant la metodologia de la certificació o l’etiqueta i sempre que es vinculi el registre amb una actuació a l’immoble. Una altra de les novetats destacades de la convocatòria d'enguany és que preveu una subvenció addicional del 10% per aquelles modificacions de millora que es duguin a terme als pisos destinats a lloguer.

El Programa Renova preveu subvencionar amb un 5% del cost l’embelliment de façanes, patis i cobertes dels edificis existents; un 15% les millores de l’accessibilitat, de la sostenibilitat i de la seguretat industrial; per a la millora de l’eficiència energètica l'ajuda pot anar del 10 al 40% i per a la implementació d’energies renovables la subvenció oscil·la entre el 15 al 40%.La convocatòria d’enguany estarà oberta fins al 20 de novembre o fins a esgotar l'import, amb una dotació pressupostària d’1.215.318 euros per a subvencions directes.

En els deu anys de funcionament del programa s'han concedit ajudes per valor d'11,5 milions d'euros el que ha suposat una repercussió sobre el teixit econòmic del país de més de 62 milions d'euros.

La ràdio, amb el Dia mundial del Medi Ambient

Totes aquestes qüestions s'analitzaran a l'edició especial del programa de Ràdio SER Principat d'Andorra Soroll el proper divendres, 5 de juny (13h), coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient, un especial conduït per Arnald Sanllehy i patrocinat pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d'Andorra i FEDA.